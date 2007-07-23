«Олимпик» взял реванш у «Ворсклы» за прошлогодний разгром

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Первый по-настоящему опасный момент возник только на 31-й минуте – Кравченко великолепно исполнил штрафной, но «Ворсклу» от пропущенного мячаспасла штанга. Полтавчане до перерыва успели ответить выпадом Кобахидзе, после удара которого мяч прошел в нескольких сантиметрах от цели.Ключевой момента матча произошел на 50-й минуте – Дегтярев в центре поля заработал штрафной и быстро отправил в прорыв Балашова, а тот обыграл вратаря и забил победный мяч. Тем самым Балашов реабилитировался перед одноклубниками за нереализованный пенальти в матче первого тура против «Черноморца».До конца матча команды обменялись опасными моментами – обводящему удару Балашова не хватило точности, а Кобахидзе после сольного прохода пробил рядом со штангой.«Олимпик» в третьем туре на выезде сыграет с «Карпатами». «Ворскла» первые очки в сезоне попробует набрать в домашнем матче против «Львова».- Ворскла 1:0Гол: Балашов, 52: Крынский — Зубейко, Гришко, Кравченко, Немчанинов — Вакуленко (Морозенко, 72), Кольцов — Ксенз, Сондей, Балашов (Г. Пасич, 67) — Дегтярев (Беленький, 82): Шуст — Пердута, Чижов, Даллку, Сапай (Кадимян, 46) — Чеснаков (Кулач, 55), Кравченко (Мысык, 71) — Кобахидзе, Шарпар, Ребенок — КоломоецПредупреждения: Г. Пасич — Мысык, Даллку