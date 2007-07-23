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«Олимпик» взял реванш у «Ворсклы» за прошлогодний разгром

«Олимпик» взял реванш у «Ворсклы» за прошлогодний разгром«Олимпик» в домашнем матче огорчил «Ворсклу» и открыл счет победам в новом сезоне.

Первый по-настоящему опасный момент возник только на 31-й минуте – Кравченко великолепно исполнил штрафной, но «Ворсклу» от пропущенного мяча
спасла штанга. Полтавчане до перерыва успели ответить выпадом Кобахидзе, после удара которого мяч прошел в нескольких сантиметрах от цели.

Ключевой момента матча произошел на 50-й минуте – Дегтярев в центре поля заработал штрафной и быстро отправил в прорыв Балашова, а тот обыграл вратаря и забил победный мяч. Тем самым Балашов реабилитировался перед одноклубниками за нереализованный пенальти в матче первого тура против «Черноморца».

До конца матча команды обменялись опасными моментами – обводящему удару Балашова не хватило точности, а Кобахидзе после сольного прохода пробил рядом со штангой.

«Олимпик» в третьем туре на выезде сыграет с «Карпатами». «Ворскла» первые очки в сезоне попробует набрать в домашнем матче против «Львова».

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Олимпик - Ворскла 1:0
Гол: Балашов, 52

Олимпик: Крынский — Зубейко, Гришко, Кравченко, Немчанинов — Вакуленко (Морозенко, 72), Кольцов — Ксенз, Сондей, Балашов (Г. Пасич, 67) — Дегтярев (Беленький, 82)

Ворскла: Шуст — Пердута, Чижов, Даллку, Сапай (Кадимян, 46) — Чеснаков (Кулач, 55), Кравченко (Мысык, 71) — Кобахидзе, Шарпар, Ребенок — Коломоец

Предупреждения: Г. Пасич — Мысык, Даллку
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 Теги: чемпионат Украины, Олимпик, Ворскла

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Сегодня, 19:12 » Автор: Иван Мартынов
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