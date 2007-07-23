Тур де Франс-2018: Кристофф выиграл финальный этап в Париже

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В финишном створе заключительного этапа 105-й версии Тур де Франс Кристофф опередил Джона Дегенкольба и Арно Демара. Норвежец в третий раз выиграл этап на Тур де Франс.Британец Герейнт Томас официально стал победителем генерального зачета Тур да Франс. Лидер «Sky» стал лишь пятым гонщиком после Брэдли Уиггинса, Яна Ульрайха, Мигеля Индурайна и Йопа Зутемелка, побеждавшим на Олимпийских играх, чемпионате мира и Тур де Франс.Обладателем зеленой майки за победу в очковой классификации стал словак Петер Саган, лучшим горняком Тура стал француз Жулиан Алафилипп, француз Пьер Латур возглавил молодежную классификацию, а «Movistar» выиграл командный зачет.1. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – 2:46,362. Джон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)3. Арно Демар (Франция, Groupama-FDJ)4. Эдвальд Буассон Хаген (Норвегия, Dimension Data)5. Кристоф Лапорт (Франция, Cofidis)1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 87:17,132. Том Дюмулен (Нидерланды, Sunweb) – 1,513. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,244. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 3,225. Стивен Крейсвик (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) – 6,08