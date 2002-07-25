Промоутер назвал дату боя Усик-Джошуа

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Бой Усика и Джошуа стал реальностью после недавней победы украинца над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО). Украинец стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и заявил о своей готовности перейти в супертяжелый дивизион, где после победы над Владимиром Кличко правит Джошуа.«С Джошуа хотят боксировать все, включая и Усика. Он планирует драться с Джошуа, а мы планируем, как ему достичь этого. Во-первых, Усику придется пройти Тони Беллью. Это — единственный приоритет для Усика. В команде украинца понимают, что есть и другие кандидаты на бой с Джошуа. Они готовы провести несколько крупных боев в супертяжелом весе.Бой может состояться даже в апреле следующего года. Потому что и Джошуа хочет драться с Усиком. Джошуа всегда хочет испытать себя на фоне кого-то невероятного, блистательного. И он считает таким бойцом Усика», - приводит слова Хирна «BoxingScene».Дебют Александра Усика в новой весовой категории может состояться в октябре-ноябре текущего года. Энтони Джошуа 22 сентября на «Уэмбли» встретится с Александром Поветкиным (34–1, 24 КО).