«Динамо» интересуется форвардом сборной Колумбии

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«Sport Arena», ссылаясь на источники в «Динамо», сообщает, что столичный клуб планирует на этой неделе решить вопрос с новым нападающим. Кадровые проблемы в атакующей линии у «бело-синих» возникли после уходов Жуниора Мораеса и Дьюмерси Мбокани.Согласно источнику, одним из вариантов летнего усиления для «Динамо» стал 25-летний форвард «Палмейраса» и сборной Колумбии Мигель Борха, за которого бразильский клуб зимой 2017 года заплатил 10,5 миллионов долларов.Борха привлек «Динамо» результативной игрой в Кубке Либертадорес – в шести матчах южноамериканского аналога Лиги Чемпионов колумбиец забил шесть голов, что позволяет ему занимать второе место в гонке бомбардиров.У Борхи уже есть опыт выступлений в Европе. В 2013 году потенциальный новичок «Динамо» перешел в «Ливорно», однако в итальянской Серии А в 8 матчах не забил ни одного гола и вернулся в Южную Америку.Борха в составе сборной Колумбии ездил на чемпионат мира в России. Форвард «Палмейраса» выходил на замену в матче с Сенегалом (1:0)Портал «Трансфермаркет» оценивает Мигеля Борху в 5 миллионов евро, а его контракт с «Палмейрасом» рассчитан до февраля 2019 года.