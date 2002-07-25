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«Динамо» интересуется форвардом сборной Колумбии

«Динамо» интересуется форвардом сборной КолумбииВице-чемпион Украины киевское «Динамо» продолжает поиски нового нападающего.

«Sport Arena», ссылаясь на источники в «Динамо», сообщает, что столичный клуб планирует на этой неделе решить вопрос с новым нападающим. Кадровые проблемы в атакующей линии у «бело-синих» возникли после уходов Жуниора Мораеса и Дьюмерси Мбокани.

Согласно источнику, одним из вариантов летнего усиления для «Динамо» стал 25-летний форвард «Палмейраса» и сборной Колумбии Мигель Борха, за которого бразильский клуб зимой 2017 года заплатил 10,5 миллионов долларов.

Борха привлек «Динамо» результативной игрой в Кубке Либертадорес – в шести матчах южноамериканского аналога Лиги Чемпионов колумбиец забил шесть голов, что позволяет ему занимать второе место в гонке бомбардиров.

У Борхи уже есть опыт выступлений в Европе. В 2013 году потенциальный новичок «Динамо» перешел в «Ливорно», однако в итальянской Серии А в 8 матчах не забил ни одного гола и вернулся в Южную Америку.

Борха в составе сборной Колумбии ездил на чемпионат мира в России. Форвард «Палмейраса» выходил на замену в матче с Сенегалом (1:0)

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Портал «Трансфермаркет» оценивает Мигеля Борху в 5 миллионов евро, а его контракт с «Палмейрасом» рассчитан до февраля 2019 года.
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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, трансфер

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Сегодня, 09:42 » Автор: Иван Мартынов
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