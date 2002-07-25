» » «Шахтер» отправил бразильца в аренду в Португалию
Раздел: Спорт  
0

«Шахтер» отправил бразильца в аренду в Португалию

«Шахтер» отправил бразильца в аренду в ПортугалиюЧемпион Украины «Шахтер» договорился с «Виторией Гимараэш» об аренде бразильского защитника Додо.

«Шахтер» согласился отпустить Додо в Португалию до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт «Витории Гимараэш». Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Дебют Додо в «Витории Гимараэш» может состояться 6 августа в матче Кубка лиги против «Тонделы». В чемпионате Португалии «Гимараэш» стартует 12 августа выездным матчем против «Бенфики».

За Додо «Шахтер» зимой текущего года заплатил «Куритибе» 2 миллиона евро. Бразилец отыграл за «горняков» всего 3 матча.

Во время предсезонных сборов Додо в конкуренции за место правого защитника уступил не только Богдану Бутко, но и вернувшемуся из аренды Олегу Данченко.

Портал «Трансфермаркет» оценивает 19-летнего Додо в 2 миллиона евро. Контракт бразильца с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года.

Читайте также: «Шахтер» нацелился на перспективного бразильца

Летом «Шахтер» расстался с Факундо Феррейрой, Бернардом, Фредом и Дарио Срна. Команду Паулу Фонсеки пополнили Майкон, Фернандо, Жуниор Мораес и Маркиньос Сиприано.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Шахтер, Додо, Португалия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:54 » Автор: Иван Мартынов
     135
     0

Похожие новости по теме

«Шахтер» выкупил контракт перспективного бразильца «Шахтер» выкупил контракт перспективного бразильца

Чемпион Украины «Шахтер» договорился с «Сан-Паулу» по трансферу 19-летнего полузащитника Маркиньоса Сиприано.

«Шахтер» подпишет бразильского полузащитника «Шахтер» подпишет бразильского полузащитника

Чемпион Украины «Шахтер» договорился с полузащитником «Сан-Паулу» Маркиньосом Сиприано.

«Шахтер» объявил о переходе бразильского защитника «Шахтер» объявил о переходе бразильского защитника

Чемпион Украины донецкий «Шахтер» официально подтвердил трансфер правого защитника «Куритибы» Додо.

«Шахтер» договорился о переходе бразильского защитника «Шахтер» договорился о переходе бразильского защитника

Чемпион Украины «Шахтер» зимой подпишет защитника «Куритибы» Додо.

«Шахтер» интересуется правым защитником «Фиорентины» «Шахтер» интересуется правым защитником «Фиорентины»

Скауты донецкого «Шахтера» занялись поискам нового правого защитника.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх