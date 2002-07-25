«Шахтер» отправил бразильца в аренду в Португалию

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Шахтер» согласился отпустить Додо в Португалию до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт «Витории Гимараэш». Финансовые подробности сделки не разглашаются.Дебют Додо в «Витории Гимараэш» может состояться 6 августа в матче Кубка лиги против «Тонделы». В чемпионате Португалии «Гимараэш» стартует 12 августа выездным матчем против «Бенфики».За Додо «Шахтер» зимой текущего года заплатил «Куритибе» 2 миллиона евро. Бразилец отыграл за «горняков» всего 3 матча.Во время предсезонных сборов Додо в конкуренции за место правого защитника уступил не только Богдану Бутко, но и вернувшемуся из аренды Олегу Данченко.Портал «Трансфермаркет» оценивает 19-летнего Додо в 2 миллиона евро. Контракт бразильца с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года.Летом «Шахтер» расстался с Факундо Феррейрой, Бернардом, Фредом и Дарио Срна. Команду Паулу Фонсеки пополнили Майкон, Фернандо, Жуниор Мораес и Маркиньос Сиприано.