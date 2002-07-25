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Боксерша Боруца – спортсменка месяца в Украине
Национальный олимпийский комитет (НОК) подвел итоги шестого месяца 2018 года.
Главным успехом украинских спортсменов в июне в олимпийских дисциплинах стало серебро Марии Боруцы на чемпионате Европы по боксу. Украинка стала второй в категории до 75 кг и завоевала путевку на Европейские игры.
Боруца стала первой девушкой-боксером, признанной спортсменкой месяца по версии НОК. Прежде в этом виде спорта Национальный олимпийский комитет выделял успехи исключительно мужчин, среди которых чаще остальных ежемесячную награду получал двукратный олимпийский чемпион и нынешний чемпион мира в профессионалах Василий Ломаченко.
«Никогда не могла представить, что буду получать такую награду из рук такого легендарного человека, как Сергей Бубка. Моя главная цель – не только попадание на Олимпийские игры, но и борьба за олимпийскую медаль», - цитирует Боруцу официальный сайт НОК.
Лучшими тренерами июня по версии НОК Украины стали личные наставники Марии Боруцы Андрей и Анатолий Чумаковы.
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Напомним, лучшей спортсменкой января в Украине стала биатлонистка Ирина Варвинец, завоевавшая два золота на чемпионате Европы в Италии, в феврале НОК отметил олимпийского чемпиона по спортивной акробатике Александра Абраменко, в марте обладателем ежемесячной награды стал гимнаст Игорь Радивилов, в апреле конкурентов не было у дзюдоистки Елизаветы Каланиной, а в июне НОК выделил успехи каратистки Анжелики Терлюги.
Главным успехом украинских спортсменов в июне в олимпийских дисциплинах стало серебро Марии Боруцы на чемпионате Европы по боксу. Украинка стала второй в категории до 75 кг и завоевала путевку на Европейские игры.
Боруца стала первой девушкой-боксером, признанной спортсменкой месяца по версии НОК. Прежде в этом виде спорта Национальный олимпийский комитет выделял успехи исключительно мужчин, среди которых чаще остальных ежемесячную награду получал двукратный олимпийский чемпион и нынешний чемпион мира в профессионалах Василий Ломаченко.
«Никогда не могла представить, что буду получать такую награду из рук такого легендарного человека, как Сергей Бубка. Моя главная цель – не только попадание на Олимпийские игры, но и борьба за олимпийскую медаль», - цитирует Боруцу официальный сайт НОК.
Лучшими тренерами июня по версии НОК Украины стали личные наставники Марии Боруцы Андрей и Анатолий Чумаковы.
Читайте также: Каратистка Терлюга – спортсменка месяца в Украине
Напомним, лучшей спортсменкой января в Украине стала биатлонистка Ирина Варвинец, завоевавшая два золота на чемпионате Европы в Италии, в феврале НОК отметил олимпийского чемпиона по спортивной акробатике Александра Абраменко, в марте обладателем ежемесячной награды стал гимнаст Игорь Радивилов, в апреле конкурентов не было у дзюдоистки Елизаветы Каланиной, а в июне НОК выделил успехи каратистки Анжелики Терлюги.
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