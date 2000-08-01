Раздел: Спорт
Лига Чемпионов: «Легия» и «Шериф» вылетают в квалификации
Определились три участника следующего раунда квалификации Лиги Чемпионов 2018-2019.
Загребское «Динамо» после домашних 5:0 позволило себе не зацикливаться на результате в выездном матче против «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Хорваты в первом тайме пропустили два гола и дали надежду хозяевам на невероятный камбэк, но после перерыва быстро сняли все вопросы о победителе двухматчевой дуэли.
«Шериф» за 180 минут так и не смог вскрыть оборону «Шкендии». В ответном матче чемпион Молдовы нанес 17 ударов и подал 8 угловых, однако этого оказалось недостаточно, чтобы пройти македонцев и продлить свой еврокубковый сезон.
Автором еще одной сенсации стал «Спартак» из Трнавы – словаки в ответном матче против «Легии» удержали преимущество в два гола и отправили мощного соперника за борт еврокубков.
Результаты ответных матчей второго раунда квалификации Лиги Чемпионов:
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия)2:2 (первый матч – 0:5)
Голы: Огу, 14, Стоянович, 34 (автогол) - Будмир, 49, Хайрович, 54
Шериф (Молдова) – Шкендия (Македония) 0:0 (первый матч – 0:1)
Спартак Трнава (Словакия) – Легия (Польша) 0:1 (первый матч – 2:0)
Гол: Астис, 63
Читайте также: Лига Чемпионов: «Славия» и «Ницца» идут дальше, «Аякс» и «Лудогорец» вылетают
В третьем раунде квалификации (7-8 и 14 августа) «Шкендия» сыграет с «Зальцбургом», загребское «Динамо» встретится с победителем пары «Астана» (Казахстан) – «Митьюлланд» (Дания), а «Спартак» из Трнавы за путевку в плей-офф квалификации поспорит с «Црвеной Звездой» (Сербия) или «Судувой» (Литва).
Загребское «Динамо» после домашних 5:0 позволило себе не зацикливаться на результате в выездном матче против «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Хорваты в первом тайме пропустили два гола и дали надежду хозяевам на невероятный камбэк, но после перерыва быстро сняли все вопросы о победителе двухматчевой дуэли.
«Шериф» за 180 минут так и не смог вскрыть оборону «Шкендии». В ответном матче чемпион Молдовы нанес 17 ударов и подал 8 угловых, однако этого оказалось недостаточно, чтобы пройти македонцев и продлить свой еврокубковый сезон.
Автором еще одной сенсации стал «Спартак» из Трнавы – словаки в ответном матче против «Легии» удержали преимущество в два гола и отправили мощного соперника за борт еврокубков.
Результаты ответных матчей второго раунда квалификации Лиги Чемпионов:
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Динамо Загреб (Хорватия)2:2 (первый матч – 0:5)
Голы: Огу, 14, Стоянович, 34 (автогол) - Будмир, 49, Хайрович, 54
Шериф (Молдова) – Шкендия (Македония) 0:0 (первый матч – 0:1)
Спартак Трнава (Словакия) – Легия (Польша) 0:1 (первый матч – 2:0)
Гол: Астис, 63
Читайте также: Лига Чемпионов: «Славия» и «Ницца» идут дальше, «Аякс» и «Лудогорец» вылетают
В третьем раунде квалификации (7-8 и 14 августа) «Шкендия» сыграет с «Зальцбургом», загребское «Динамо» встретится с победителем пары «Астана» (Казахстан) – «Митьюлланд» (Дания), а «Спартак» из Трнавы за путевку в плей-офф квалификации поспорит с «Црвеной Звездой» (Сербия) или «Судувой» (Литва).
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