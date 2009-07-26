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Раздел: Спорт  
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Ломаченко вернется на ринг 1 декабря

Ломаченко вернется на ринг 1 декабряЧемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) узнал дату своего следующего боя.

Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке нокаутировал Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и стал чемпионом мира в третьей весовой категории. В бою с венесуэльцем двукратный олимпийский чемпион получил тяжелую травму плеча и был вынужден лечь на операционный стол.

Менеджер Ломаченко Эгис Климас в комментарии ESPN прояснил ближайшие планы Василия – украинец своего соперника по объединительному бою узнает 25 августа, а поединок состоится 1 декабря в США.

«Я буквально только что общался с «Top Rank», говорил с Бобом Арумом. Планы такие: 25 августа Бельтран проведет бой с Педрасой, а Ломаченко встречается с победителем противостояния. Бой Ломаченко с победителем боя Бельтран-Педраса состоится 1 декабря.

Восстановление после операции проходит хорошо. Все идет по графику. Врач говорит, что операция прошла без осложнений. Вскоре Василию предстоит еще один визит к докторам», - заявил Климас.

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Таким образом, Василий Ломаченко до конца года к титулу WBA может добавить пояс WBO, что приблизит украинца к громкому мегафайту против американского чемпиона WBC и IBF Майки Гарсия (39-0, 30 КО).
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 Теги: Ломаченко, бокс

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Сегодня, 11:02 » Автор: Иван Мартынов
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