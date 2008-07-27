«Ворскла» подписала двух бразильцев

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Ряды «Ворсклы» пополнили 23-летний левый защитник «Интернасьоналя» Артур и 21-летний форвард «Гремио» Николас Карека, сообщает пресс-служба полтавского клуба.Артур перешел в «Ворсклу» в статусе свободного агента, его контракт с клубом рассчитан на два года. Кареку полтавчане арендовали на один год.Артур в системе «Интернасьоналя» выступал с 2015 года. В Серии А новичок «Ворсклы» отыграл 32 матча и отдал 2 результативных передачи.Карека перед переездом в Украину в бразильской Серии B провел 11 матчей и отметился одним забитым мячом.Портал «Трансфермаркет» оценивает Артура в 1 миллион евро. Стоимость Кареки – 50 тысяч в европейской валюте.Бразильское усиление «Ворсклы» связано с предстоящим стартом клуба в групповом этапе Лиги Европы. Путевку в основную стадию еврокубка команда Василия Сачко получила после завоевания бронзы в чемпионате Украины.Новый сезон в Премьер-лиге «Ворскла» начала с поражений от «Динамо» (0:1) и «Олимпика» (0:1).