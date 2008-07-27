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Три российских биатлонистки будут выступать за Украину
Федерация биатлона Украины (ФБУ) занимается процессом натурализации трех российских биатлонисток.
Президент ФБУ Владимир Брынзак сообщил, что в ближайшее время в сборной Украины ожидаются новые имена – россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко сменят гражданство и станут выступать за «сине-желтых».
«Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне.
Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки.
Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит», - цитирует Брынзака Biathlon.com.ua.
На летнем чемпионате Украины среди юниоров в Сколе (Львовская область) Екатерина Бех завоевала золото в спринте, опередив ближайшую соперницу почти на 50 секунд. Анастасия Рассказова с четырьмя промахами заняла четвертое место.
Читайте также: Украинские биатлонистки завоевали серебро на чемпионате мира
Ранее Федерация биатлона Украины натурализовала перспективную белоруску Дарью Блашко, дебют которой в Кубке мира ожидается в сезоне 2018-2019.
Президент ФБУ Владимир Брынзак сообщил, что в ближайшее время в сборной Украины ожидаются новые имена – россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко сменят гражданство и станут выступать за «сине-желтых».
«Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они освободились в Москве, прошли собрания с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне.
Родители у девочек украинцы, документы на получение гражданства сейчас находятся в стадии оформления, поэтому выступают они пока за Киевскую область, но только в личном зачете, не принося командные очки.
Ну а нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая то, что в этой возрастной группе чувствуем определенный кадровый дефицит», - цитирует Брынзака Biathlon.com.ua.
На летнем чемпионате Украины среди юниоров в Сколе (Львовская область) Екатерина Бех завоевала золото в спринте, опередив ближайшую соперницу почти на 50 секунд. Анастасия Рассказова с четырьмя промахами заняла четвертое место.
Читайте также: Украинские биатлонистки завоевали серебро на чемпионате мира
Ранее Федерация биатлона Украины натурализовала перспективную белоруску Дарью Блашко, дебют которой в Кубке мира ожидается в сезоне 2018-2019.
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