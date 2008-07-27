Раздел: Спорт
Бой Усик-Джошуа состоится не ранее 2020 года
Громкий бой между украинцем Александром Усиком (15-0, 11 КО) и чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) откладывается на два года.
Накануне Всемирная боксерская организация (WBO) предоставила Усику статус «суперчемпиона», что сделало Александра обязательным претендентом на титул Джошуа.
По информации издания «talkSPORT», аналогичный статус от WBO получил и Джошуа. Британец получил 18-месячную отсрочку от обязательной защиты своего пояса. Таким образом, бой Джошуа и Усика состоится не ранее марта 2020 года.
Усик в статусе абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе планирует уже осенью текущего года. Главным претендентом на бой с украинцем считается Тони Беллью, однако британец хочет драться за титулы в крузервейте, что не совсем устраивает команду Усика.
Ранее британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что Усик в случае победы над Беллью может встретиться с Диллианом Уайтом, который на прошлой неделе остановил экс-чемпиона WBO Джозефа Паркера.
Читайте также: Усик назвал предварительную дату боя с Джошуа
К 2020 году бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа может приобрести статус поединка за все титулы в супертяжелом весе. Пока же в руках Джошуа находятся только три основных титула, а пояс WBC принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру.
Накануне Всемирная боксерская организация (WBO) предоставила Усику статус «суперчемпиона», что сделало Александра обязательным претендентом на титул Джошуа.
По информации издания «talkSPORT», аналогичный статус от WBO получил и Джошуа. Британец получил 18-месячную отсрочку от обязательной защиты своего пояса. Таким образом, бой Джошуа и Усика состоится не ранее марта 2020 года.
Усик в статусе абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе планирует уже осенью текущего года. Главным претендентом на бой с украинцем считается Тони Беллью, однако британец хочет драться за титулы в крузервейте, что не совсем устраивает команду Усика.
Ранее британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что Усик в случае победы над Беллью может встретиться с Диллианом Уайтом, который на прошлой неделе остановил экс-чемпиона WBO Джозефа Паркера.
Читайте также: Усик назвал предварительную дату боя с Джошуа
К 2020 году бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа может приобрести статус поединка за все титулы в супертяжелом весе. Пока же в руках Джошуа находятся только три основных титула, а пояс WBC принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру.
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