Бой Усик-Джошуа состоится не ранее 2020 года

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Накануне Всемирная боксерская организация (WBO) предоставила Усику статус «суперчемпиона», что сделало Александра обязательным претендентом на титул Джошуа.По информации издания «talkSPORT», аналогичный статус от WBO получил и Джошуа. Британец получил 18-месячную отсрочку от обязательной защиты своего пояса. Таким образом, бой Джошуа и Усика состоится не ранее марта 2020 года.Усик в статусе абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе планирует уже осенью текущего года. Главным претендентом на бой с украинцем считается Тони Беллью, однако британец хочет драться за титулы в крузервейте, что не совсем устраивает команду Усика.Ранее британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что Усик в случае победы над Беллью может встретиться с Диллианом Уайтом, который на прошлой неделе остановил экс-чемпиона WBO Джозефа Паркера.К 2020 году бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа может приобрести статус поединка за все титулы в супертяжелом весе. Пока же в руках Джошуа находятся только три основных титула, а пояс WBC принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру.