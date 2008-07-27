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Калинина не задержалась на турнире в Вашингтоне

Калинина не задержалась на турнире в ВашингтонеУкраинская теннисистка Ангелина Калинина бесславно выступила в основной сетке хардового турнира в Вашингтоне категории WTA International с призовым фондом $250,000.

Жребий в первом раунде «Citi Open» свел Калинину со второй ракеткой мира Каролин Возняцки, однако датчанка снялась с турнира. Новой соперницей Ангелины стала неудачница квалификации 130-я ракетка мира Исалин Бонавентюр, с которой теннисистка из Новой Каховки ранее не пересекалась.

Калинина считалась фаворитом матча, но не смогла впервые за три года одержать победу на турнире категории WTA. Украинка проиграла в двух сетах за 1 час и 12 минут.

Калинина на пять брейков Бонавентюр ответила бельгийке лишь двумя результативными геймами на приеме. Ангелина выиграла 59% розыгрышей с первой подачи и лишь 23% – со второй.

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За выход в основную сетку турнира в Вашингтоне Ангелина Калинина заработала 1 рейтинговое очко и 2200 долларов призовых.

Ангелина Калинина (Украина) - Исалин Бонавентюр (Бельгия) – 3:6, 3:6
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 Теги: Калинина, Вашингтон, теннис

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Сегодня, 22:38 » Автор: Иван Мартынов
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