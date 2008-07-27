Раздел: Спорт
«Александрия» отпускает украинского защитника в Бельгию
Кандидат в сборную Украины Андрей Бацула продолжит карьеру в элитном дивизионе чемпионата Бельгии.
Как сообщает телеканал «Футбол 1», «Александрия» и «Кортрейк» согласовали трансфер Бацулы. За 26-летнего защитника украинский клуб заработает 500 тысяч евро, а Бацула подпишет с новым клубом контракт по схеме 3+2.
«Трансфер состоялся. Завтра будет медосмотр, с прохождением которого не должно возникнуть проблем. Большое спасибо Владимиру Шарану за то, что помог во всех аспектах этого трансфера. Он уговорил президента, что мне нужно дать шанс попробовать свои силы в Европе. Этот трансфер в большей степени состоялся благодаря ему.
Может, получится сыграть уже на этих выходных, если завершится бумажная волокита», - сказал Бацула.
Бацула до перехода в «Александрию» выступал в «Звезде». В Премьер-лиге футболист отыграл 45 матчей, набрав 5 очков (2+3) по системе гол+пас.
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Андрей Бацула станет седьмым украинским легионером в чемпионате Бельгии. В Лиге Жюпилер также выступают Игорь Пластун, Роман Яремчук (оба – «Гент»), Роман Безус («Сент-Труйден»), Евгений Макаренко («Андерлехт»), Егор Назарина («Антверпен») и Руслан Малиновский («Генк»).
Как сообщает телеканал «Футбол 1», «Александрия» и «Кортрейк» согласовали трансфер Бацулы. За 26-летнего защитника украинский клуб заработает 500 тысяч евро, а Бацула подпишет с новым клубом контракт по схеме 3+2.
«Трансфер состоялся. Завтра будет медосмотр, с прохождением которого не должно возникнуть проблем. Большое спасибо Владимиру Шарану за то, что помог во всех аспектах этого трансфера. Он уговорил президента, что мне нужно дать шанс попробовать свои силы в Европе. Этот трансфер в большей степени состоялся благодаря ему.
Может, получится сыграть уже на этих выходных, если завершится бумажная волокита», - сказал Бацула.
Бацула до перехода в «Александрию» выступал в «Звезде». В Премьер-лиге футболист отыграл 45 матчей, набрав 5 очков (2+3) по системе гол+пас.
Читайте также: «Динамо» подпишет защитника сборной Румынии
Андрей Бацула станет седьмым украинским легионером в чемпионате Бельгии. В Лиге Жюпилер также выступают Игорь Пластун, Роман Яремчук (оба – «Гент»), Роман Безус («Сент-Труйден»), Евгений Макаренко («Андерлехт»), Егор Назарина («Антверпен») и Руслан Малиновский («Генк»).
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