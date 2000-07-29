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Раздел: Спорт  
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Шпажист Никишин – спортсмен месяца в Украине

Шпажист Никишин – спортсмен месяца в УкраинеНациональный олимпийский комитет (НОК) подвел итоги седьмого месяца 2018 года.

В июле лучшим достижением украинских спортсменах в олимпийских дисциплинах стала бронза Богдана Никишина на чемпионате мира по фехтованию. Сильнейший шпажист страны в Китае дошел до полуфинала и завоевал первую личную медаль на мировых первенствах.

За месяц до чемпионата мира Никишин подтвердил свой уровень и на континентальной арене. На чемпионате Европы в Сербии 38-летний шпажист дошел до полуфинала и завоевал медаль бронзового достоинства.

Никишин во второй раз признан спортсменом месяца по версии НОК. Впервые Богдана отметили в июне 2016 года после результативного выступления на чемпионате Европы.

Лучшим тренером месяца стал личный наставник Богдана Никишина Ольга Маркина.

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Лучшие спортсмены 2018 года по версии НОК Украины:

Январь – Ирина Варвинец (биатлон);
Февраль – Александр Абраменко (лыжная акробатика);
Март – Игорь Радивилов (спортивная гимнастика);
Апрель – Елизавета Каланина (дзюдо);
Май – Анжелика Терлюга (карате);
Июнь – Мария Боруца (бокс);
Июль – Богдан Никишин (фехтование).
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 Теги: Никишин, фехтование, НОК Украины

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Сегодня, 14:13 » Автор: Иван Мартынов
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