Шпажист Никишин – спортсмен месяца в Украине

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В июле лучшим достижением украинских спортсменах в олимпийских дисциплинах стала бронза Богдана Никишина на чемпионате мира по фехтованию. Сильнейший шпажист страны в Китае дошел до полуфинала и завоевал первую личную медаль на мировых первенствах.За месяц до чемпионата мира Никишин подтвердил свой уровень и на континентальной арене. На чемпионате Европы в Сербии 38-летний шпажист дошел до полуфинала и завоевал медаль бронзового достоинства.Никишин во второй раз признан спортсменом месяца по версии НОК. Впервые Богдана отметили в июне 2016 года после результативного выступления на чемпионате Европы.Лучшим тренером месяца стал личный наставник Богдана Никишина Ольга Маркина.Январь – Ирина Варвинец (биатлон);Февраль – Александр Абраменко (лыжная акробатика);Март – Игорь Радивилов (спортивная гимнастика);Апрель – Елизавета Каланина (дзюдо);Май – Анжелика Терлюга (карате);Июнь – Мария Боруца (бокс);Июль – Богдан Никишин (фехтование).