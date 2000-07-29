«Динамо» объявило о переходе бразильца Буэно

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Буэно перешел в «Динамо» на правах двухлетней аренды, сообщает официальный сайт клуба. В столичном гранде 23-летний хавбек будет выступать под 20-м номером.По информации издания «Gazeta Esportiva», «Динамо» в 2020 году за 10 миллионов евро сможет выкупить контракт Буэно.В лице Буэно «Динамо» получило универсального футболиста, способного сыграть на позиции «десятки», а также на обоих флангах полузащиты.В рамках сделки по Буэно «Динамо» отправило в «Сантос» полузащитника сборной Парагвая Дерлиса Гонсалеса, который перебрался в Бразилию на правах аренды на два сезона.Буэно в 2016 году в Серии А забил 10 голов в 33 матчей и стал одним из главных открытий чемпионата. Прошлым летом бразилец получил тяжелую травму колена и потерял место в стартовом составе «Сантоса».В составе «Сантоса» Буэно во всех турнирах отыграл 57 матчей, забив 12 мячей и отдав 5 результативных передач.Витор Буэно стал третьим бразильским новичком «Динамо» в летний период трансферов. Ранее киевляне подписали полузащитника Че Че и защитника Сидклея.