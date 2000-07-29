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«Динамо» объявило о переходе бразильца Буэно

«Динамо» объявило о переходе бразильца БуэноВице-чемпион Украины киевское «Динамо» завершило сделку по бразильскому полузащитнику «Сантоса» Витору Буэно.

Буэно перешел в «Динамо» на правах двухлетней аренды, сообщает официальный сайт клуба. В столичном гранде 23-летний хавбек будет выступать под 20-м номером.

По информации издания «Gazeta Esportiva», «Динамо» в 2020 году за 10 миллионов евро сможет выкупить контракт Буэно.

В лице Буэно «Динамо» получило универсального футболиста, способного сыграть на позиции «десятки», а также на обоих флангах полузащиты.

В рамках сделки по Буэно «Динамо» отправило в «Сантос» полузащитника сборной Парагвая Дерлиса Гонсалеса, который перебрался в Бразилию на правах аренды на два сезона.

Буэно в 2016 году в Серии А забил 10 голов в 33 матчей и стал одним из главных открытий чемпионата. Прошлым летом бразилец получил тяжелую травму колена и потерял место в стартовом составе «Сантоса».

В составе «Сантоса» Буэно во всех турнирах отыграл 57 матчей, забив 12 мячей и отдав 5 результативных передач.

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Витор Буэно стал третьим бразильским новичком «Динамо» в летний период трансферов. Ранее киевляне подписали полузащитника Че Че и защитника Сидклея.
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 Теги: чемпионат Украины, Динамо, Буэно

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Сегодня, 14:20 » Автор: Иван Мартынов
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