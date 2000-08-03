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Восемь украинцев прошли в третий раунд квалификации Лиги Европы

Восемь украинцев прошли в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыУкраинские футболисты в составе зарубежных клубов штурмуют квалификацию Лиги Европы.

Защитник «Торпедо-Кутаиси» Александр Азацкий забил в выездном матче против «Викингура», а его команда с общим счетом 7:0 прошла в третий круг квалификации.

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский провел в запасе ответный матч против «Фолы» из Люксембурга. Одноклубники украинца повторно разгромили соперника (4:1) и вывели «Генк» в следующий раунд квалификации.

«Лех» Владимира Костевича только в овертайме вырвал победу над «Шахтером» из Солигорска (3:1). Украинский защитник провел на поле все 120 минут.

Александр Нойок и Алексей Хобленко в составе брестского «Динамо» драматично прошли «Атромитос» (4:3, 1:1). Спасительный гол в ворота хозяев белорусы усилиями Павла Нехайчика забили на пятой компенсированной минуте.

Форвард «Кайрата» Адеринсола Эсеола отыграл 75 минут в ответном матче против голландского АЗ (1:2). Казахи за счет домашней победы 2:0 (оба гола на счету Эсеолы) сенсационно выбили клуб из Алкмара.

Хавбек «Пюника» Максим Трусевич помог армянам за счет правила выездного мяча выбить «Тобол» (1:2, 1:0). У казахов весь матч в воротах провел украинец Дмитрий Непогодов.

Артем Сухоцкий со скамейки запасных наблюдал, как его «Слован» со счетом 3:1 обыграл мальтийский «Бальцан» и перекрыл выездное поражение недельной давности.

Защитник «Вентспилса» Гиули Манджгаладзе отыграл 90 минут в ответном матче против «Бордо» (1:2). Латыши завершили еврокубковый сезон, а «Бордо» в третьем раунде квалификации сыграет с «Мариуполем».

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Соперники украинских легионеров по третьему раунду квалификации Лиги Европы:

Руслан Малиновский («Генк») – «Лех» (Польша)
Владимир Костевич («Лех») – «Генк» (Бельгия)
Александр Нойок и Алексей Хобленко («Динамо-Брест») – «Аполлон» (Кипр)
Максим Трусевич («Пюник») – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
Адеринсола Эсеола («Кайрат») – «Сигма» (Чехия)
Александр Азацкий («Торпедо Кутаиси») – «Кукеси» (Албания)
Артем Сухоцкий («Слован») – «Рапид» Вена (Австрия)
Роман Яремчук и Игорь Пластун («Гент») – «Ягеллония» (Польша)
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 Теги: Лига Европы, футбол

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Сегодня, 00:22 » Автор: Иван Мартынов
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