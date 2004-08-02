Раздел: Спорт
«Рома» готова подписать капитана «Шахтера»
Бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон до закрытия летнего трансферного окна может перейти в «Рому».
О серьезном интересе римлян к 30-летнему Тайсону сообщает «Sky Sport». Опытного полузащитника «Рома» планирует подписать ориентировочно за 25 миллионов евро.
Ожидается, что на выходных спортивный директор «Ромы» Мончи прибудет в Киев для переговоров по Тайсону.
Ранее Тайсона сватали в бразильские клубы, однако в «Шахтере» отказались продавать одного из ключевых футболистов.
В «Шахтере» Тайсон выступает с января 2013 года. За бразильца «горняки» пять лет назад заплатили более 15 миллионов евро, что сделало переход Тайсона крупнейшим внутренним трансфером в истории чемпионата Украины.
С «Шахтером» Тайсон четырежды стал чемпионом Украины и выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Во всех турнирах бразилец отыграл 204 матча, забив 37 голов и отдав 54 результативных передачи.
Читайте также: «Манчестер Сити» включается в борьбу за капитана «Шахтера»
Тайсон может стать очередным основным футболистом «Шахтера», покинувшим команду в межсезонье. Ряды «горняков» после прошлого сезона оставили Фред, Факундо Феррейра, Бернард и Дарио Срна.
О серьезном интересе римлян к 30-летнему Тайсону сообщает «Sky Sport». Опытного полузащитника «Рома» планирует подписать ориентировочно за 25 миллионов евро.
Ожидается, что на выходных спортивный директор «Ромы» Мончи прибудет в Киев для переговоров по Тайсону.
Ранее Тайсона сватали в бразильские клубы, однако в «Шахтере» отказались продавать одного из ключевых футболистов.
В «Шахтере» Тайсон выступает с января 2013 года. За бразильца «горняки» пять лет назад заплатили более 15 миллионов евро, что сделало переход Тайсона крупнейшим внутренним трансфером в истории чемпионата Украины.
С «Шахтером» Тайсон четырежды стал чемпионом Украины и выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Во всех турнирах бразилец отыграл 204 матча, забив 37 голов и отдав 54 результативных передачи.
Читайте также: «Манчестер Сити» включается в борьбу за капитана «Шахтера»
Тайсон может стать очередным основным футболистом «Шахтера», покинувшим команду в межсезонье. Ряды «горняков» после прошлого сезона оставили Фред, Факундо Феррейра, Бернард и Дарио Срна.
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