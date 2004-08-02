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«Динамо» представило заявку на матчи Лиги Чемпионов против «Славии»

«Динамо» представило заявку на матчи Лиги Чемпионов против «Славии»Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» назвало заявку на матчи третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против чешской «Славии».

В матчах со «Славией» тренерский штаб «Динамо» во главе с Александром Хацкевичем не сможет рассчитывать на последнего новичка – киевляне не успели заявить на Лигу Чемпионов бразильского полузащитника Витора Буэно.

Заявка «Динамо» на матчи Лиги Чемпионов против «Славии»:

Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко.

Защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че-Че, Беньямин Вербич, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский.

Нападающие: Артем Беседин.

По списку «Б» «Динамо» заявило Назария Русина, Владимира Шепелева, Виктора Цыганкова, Николая Шапаренко, Виталия Миколенко и других футболистов, приближенных к основной обойме.

Матчи третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Славией» состоятся 7 и 14 августа.

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В случае успешного преодоления чешского барьера «Динамо» за место в групповом этапе Лиги Чемпионов поспорит с победителем пары между «Аяксом» и «Стандардом».
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 Теги: Лига Чемпионов, Динамо, Славия

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Сегодня, 15:09 » Автор: Иван Мартынов
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