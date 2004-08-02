Раздел: Спорт
«Динамо» представило заявку на матчи Лиги Чемпионов против «Славии»
Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» назвало заявку на матчи третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против чешской «Славии».
В матчах со «Славией» тренерский штаб «Динамо» во главе с Александром Хацкевичем не сможет рассчитывать на последнего новичка – киевляне не успели заявить на Лигу Чемпионов бразильского полузащитника Витора Буэно.
Заявка «Динамо» на матчи Лиги Чемпионов против «Славии»:
Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко.
Защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че-Че, Беньямин Вербич, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский.
Нападающие: Артем Беседин.
По списку «Б» «Динамо» заявило Назария Русина, Владимира Шепелева, Виктора Цыганкова, Николая Шапаренко, Виталия Миколенко и других футболистов, приближенных к основной обойме.
Матчи третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Славией» состоятся 7 и 14 августа.
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В случае успешного преодоления чешского барьера «Динамо» за место в групповом этапе Лиги Чемпионов поспорит с победителем пары между «Аяксом» и «Стандардом».
В матчах со «Славией» тренерский штаб «Динамо» во главе с Александром Хацкевичем не сможет рассчитывать на последнего новичка – киевляне не успели заявить на Лигу Чемпионов бразильского полузащитника Витора Буэно.
Заявка «Динамо» на матчи Лиги Чемпионов против «Славии»:
Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко.
Защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че-Че, Беньямин Вербич, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский.
Нападающие: Артем Беседин.
По списку «Б» «Динамо» заявило Назария Русина, Владимира Шепелева, Виктора Цыганкова, Николая Шапаренко, Виталия Миколенко и других футболистов, приближенных к основной обойме.
Матчи третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Славией» состоятся 7 и 14 августа.
Читайте также: «Динамо» представило заявку на матчи плей-офф Лиги Европы
В случае успешного преодоления чешского барьера «Динамо» за место в групповом этапе Лиги Чемпионов поспорит с победителем пары между «Аяксом» и «Стандардом».
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