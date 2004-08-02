«Динамо» представило заявку на матчи Лиги Чемпионов против «Славии»

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В матчах со «Славией» тренерский штаб «Динамо» во главе с Александром Хацкевичем не сможет рассчитывать на последнего новичка – киевляне не успели заявить на Лигу Чемпионов бразильского полузащитника Витора Буэно.Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко.Защитники: Николай Морозюк, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че-Че, Беньямин Вербич, Владислав Калитвинцев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Виталий Буяльский.Нападающие: Артем Беседин.По списку «Б» «Динамо» заявило Назария Русина, Владимира Шепелева, Виктора Цыганкова, Николая Шапаренко, Виталия Миколенко и других футболистов, приближенных к основной обойме.Матчи третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Славией» состоятся 7 и 14 августа.В случае успешного преодоления чешского барьера «Динамо» за место в групповом этапе Лиги Чемпионов поспорит с победителем пары между «Аяксом» и «Стандардом».