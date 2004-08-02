Раздел: Спорт
«Славия» представила состав на матчи Лиги Чемпионов против «Динамо»
Пражская «Славия» объявила заявку команды на поединки третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов против киевского «Динамо».
Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовский на третий раунд квалификации Лиги Чемпионов заявил 21 футболиста, включая главную звезду команды – вингера сборной Словакии Мирослава Стоха, ранее поигравшего в «Челси» и «Фенербахче».
Состав «Славии» на матчи Лиги Чемпионов против «Динамо»:
Вратари: Коларж, Вантруба, Коварж.
Защитники: Цоуфал, Зелены, Нгадеу-Нгаджуи, Кудела, Боржил, Дели, Фрыдрых, Покорны.
Полузащитники: Сикора, Змргал, Гушбауэр, Стох, Бэлуцэ, Соучек, Алвир.
Нападающие: Олайинка, Тецл, Шкода.
«Славия» мощно стартовала на внутренней арене – в двух стартовых матчах чемпионата Чехии соперник «Динамо» по Лиге Чемпионов взял шесть очков и забил семь безответных мячей.
Матчи третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Славией» состоятся 7 и 14 августа.
Читайте также: «Динамо» представило заявку на матчи Лиги Чемпионов против «Славии»
Победитель дуэли вице-чемпионов Украины и Чехии за путевку в групповой раунд Лиги Чемпионов поспорит с «Аяксом» или «Стандардом».
Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовский на третий раунд квалификации Лиги Чемпионов заявил 21 футболиста, включая главную звезду команды – вингера сборной Словакии Мирослава Стоха, ранее поигравшего в «Челси» и «Фенербахче».
Состав «Славии» на матчи Лиги Чемпионов против «Динамо»:
Вратари: Коларж, Вантруба, Коварж.
Защитники: Цоуфал, Зелены, Нгадеу-Нгаджуи, Кудела, Боржил, Дели, Фрыдрых, Покорны.
Полузащитники: Сикора, Змргал, Гушбауэр, Стох, Бэлуцэ, Соучек, Алвир.
Нападающие: Олайинка, Тецл, Шкода.
«Славия» мощно стартовала на внутренней арене – в двух стартовых матчах чемпионата Чехии соперник «Динамо» по Лиге Чемпионов взял шесть очков и забил семь безответных мячей.
Матчи третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Славией» состоятся 7 и 14 августа.
Читайте также: «Динамо» представило заявку на матчи Лиги Чемпионов против «Славии»
Победитель дуэли вице-чемпионов Украины и Чехии за путевку в групповой раунд Лиги Чемпионов поспорит с «Аяксом» или «Стандардом».
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