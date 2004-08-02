«Славия» представила состав на матчи Лиги Чемпионов против «Динамо»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовский на третий раунд квалификации Лиги Чемпионов заявил 21 футболиста, включая главную звезду команды – вингера сборной Словакии Мирослава Стоха, ранее поигравшего в «Челси» и «Фенербахче».Вратари: Коларж, Вантруба, Коварж.Защитники: Цоуфал, Зелены, Нгадеу-Нгаджуи, Кудела, Боржил, Дели, Фрыдрых, Покорны.Полузащитники: Сикора, Змргал, Гушбауэр, Стох, Бэлуцэ, Соучек, Алвир.Нападающие: Олайинка, Тецл, Шкода.«Славия» мощно стартовала на внутренней арене – в двух стартовых матчах чемпионата Чехии соперник «Динамо» по Лиге Чемпионов взял шесть очков и забил семь безответных мячей.Матчи третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Славией» состоятся 7 и 14 августа.Победитель дуэли вице-чемпионов Украины и Чехии за путевку в групповой раунд Лиги Чемпионов поспорит с «Аяксом» или «Стандардом».