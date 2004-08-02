» » «Динамо» обыграло «Шахтер» в центральном матче тура
Раздел: Спорт  
0

«Динамо» обыграло «Шахтер» в центральном матче тура

«Динамо» обыграло «Шахтер» в центральном матче тураКиевское «Динамо» в матче третьего тура Премьер-лиги минимально обыграло «Шахтер» и единолично возглавило турнирную таблицу.

Первый тайм прошел с минимальной остротой у ворот – «Динамо» запомнилось нереализованными шансами Вербича и Цыганкова, а «Шахтер» ответил дальним ударом Тайсона и двойной угрозой от Марлоса и Мораеса, удары которых заблокировали защитники киевлян.

После перерыва мирный сценарий матча разрушил неожиданный гол Вербича – Морозюк подал со штрафного, а словенец ударом в ближний угол открыл счет в матче. Пятов был обязан брать не самый сложный удар, но ухитрился пропустить мяч в сетку.

У «Шахтера» оставалось почти 30 минут для спасения матча, но «горняки» уперлись в дисциплинированную линию обороны «Динамо» и до финального свистка создали лишь несколько достойных упоминания эпизодов. Наиболее реальный шанс уйти от поражения у «Шахтера» был в компенсированное время, когда мяч после удара Патрика прошел в считанных сантиметрах от штанги.

«Динамо» в Премьер-лиге продлило беспроигрышную серию в матчах с «Шахтером» и как минимум на два дня возглавило турнирную таблицу. Киевлян в случае победы над «Десной» может потеснить «Александрия».

Читайте также: «Динамо» обыграло «Шахтер» в заключительном матче сезона

Динамо — Шахтер 1:0
Гол: Вербич, 65

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк — Сидорчук (Андриевский, 72), Шепелев (Гармаш, 63) — Цыганков, Буяльский (Че Че, 82), Вербич — Беседин.

Шахтер: Пятов — Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко (Фернандо, 76), Патрик — Марлос, Коваленко (Майкон, 90), Тайсон (Тотовицкий, 84) — Мораес.

Предупреждения: Буяльский — Хочолава, Исмаили, Степаненко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Украины, Динамо, Шахтер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:14 » Автор: Иван Мартынов
     85
     0

Похожие новости по теме

«Динамо» минимально огорчило «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины «Динамо» минимально огорчило «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Гол Виталия Буяльского позволил киевскому «Динамо» открыть новый сезон с победы в Суперкубке Украины.

«Динамо» обыграло «Шахтер» в заключительном матче сезона «Динамо» обыграло «Шахтер» в заключительном матче сезона

Киевское «Динамо» на мажорной ноте завершило неудачный сезон, обыграв донецкий «Шахтер».

«Динамо» в Харькове обыграло «Шахтер» и вернулось в борьбу за титул «Динамо» в Харькове обыграло «Шахтер» и вернулось в борьбу за титул

Киевское «Динамо» во второй раз в сезоне разобралось с «Шахтером» и включилось в борьбу за чемпионство.

Последний шанс киевлян. Анонс матча «Шахтер» - «Динамо» Последний шанс киевлян. Анонс матча «Шахтер» - «Динамо»

В центральном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» в Харькове примет «Динамо».

«Динамо» в Харькове минимально обыграло «Шахтер» «Динамо» в Харькове минимально обыграло «Шахтер»

Центральный матч второго тура украинской Премьер-лиги завершился неожиданным поражением действующего чемпиона страны.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх