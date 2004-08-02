Раздел: Спорт
«Динамо» обыграло «Шахтер» в центральном матче тура
Киевское «Динамо» в матче третьего тура Премьер-лиги минимально обыграло «Шахтер» и единолично возглавило турнирную таблицу.
Первый тайм прошел с минимальной остротой у ворот – «Динамо» запомнилось нереализованными шансами Вербича и Цыганкова, а «Шахтер» ответил дальним ударом Тайсона и двойной угрозой от Марлоса и Мораеса, удары которых заблокировали защитники киевлян.
После перерыва мирный сценарий матча разрушил неожиданный гол Вербича – Морозюк подал со штрафного, а словенец ударом в ближний угол открыл счет в матче. Пятов был обязан брать не самый сложный удар, но ухитрился пропустить мяч в сетку.
У «Шахтера» оставалось почти 30 минут для спасения матча, но «горняки» уперлись в дисциплинированную линию обороны «Динамо» и до финального свистка создали лишь несколько достойных упоминания эпизодов. Наиболее реальный шанс уйти от поражения у «Шахтера» был в компенсированное время, когда мяч после удара Патрика прошел в считанных сантиметрах от штанги.
«Динамо» в Премьер-лиге продлило беспроигрышную серию в матчах с «Шахтером» и как минимум на два дня возглавило турнирную таблицу. Киевлян в случае победы над «Десной» может потеснить «Александрия».
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Динамо — Шахтер 1:0
Гол: Вербич, 65
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк — Сидорчук (Андриевский, 72), Шепелев (Гармаш, 63) — Цыганков, Буяльский (Че Че, 82), Вербич — Беседин.
Шахтер: Пятов — Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко (Фернандо, 76), Патрик — Марлос, Коваленко (Майкон, 90), Тайсон (Тотовицкий, 84) — Мораес.
Предупреждения: Буяльский — Хочолава, Исмаили, Степаненко
Первый тайм прошел с минимальной остротой у ворот – «Динамо» запомнилось нереализованными шансами Вербича и Цыганкова, а «Шахтер» ответил дальним ударом Тайсона и двойной угрозой от Марлоса и Мораеса, удары которых заблокировали защитники киевлян.
После перерыва мирный сценарий матча разрушил неожиданный гол Вербича – Морозюк подал со штрафного, а словенец ударом в ближний угол открыл счет в матче. Пятов был обязан брать не самый сложный удар, но ухитрился пропустить мяч в сетку.
У «Шахтера» оставалось почти 30 минут для спасения матча, но «горняки» уперлись в дисциплинированную линию обороны «Динамо» и до финального свистка создали лишь несколько достойных упоминания эпизодов. Наиболее реальный шанс уйти от поражения у «Шахтера» был в компенсированное время, когда мяч после удара Патрика прошел в считанных сантиметрах от штанги.
«Динамо» в Премьер-лиге продлило беспроигрышную серию в матчах с «Шахтером» и как минимум на два дня возглавило турнирную таблицу. Киевлян в случае победы над «Десной» может потеснить «Александрия».
Читайте также: «Динамо» обыграло «Шахтер» в заключительном матче сезона
Динамо — Шахтер 1:0
Гол: Вербич, 65
Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк — Сидорчук (Андриевский, 72), Шепелев (Гармаш, 63) — Цыганков, Буяльский (Че Че, 82), Вербич — Беседин.
Шахтер: Пятов — Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Степаненко (Фернандо, 76), Патрик — Марлос, Коваленко (Майкон, 90), Тайсон (Тотовицкий, 84) — Мораес.
Предупреждения: Буяльский — Хочолава, Исмаили, Степаненко
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