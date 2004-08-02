Украинский пловец Романчук завоевал золото на чемпионате Европы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Первое в карьере золото на чемпионате Европы на длинной воде Романчук завоевал в заплыве на 400 метров вольным стилем.Уроженец Ровно с первых метров дистанции захватил лидерство и ни разу не дал усомниться в своей победе. На середине дистанции Романчук вел заочную борьбу с рекордом Европы, однако отсутствие конкуренции за золото помешало украинцу показать свой максимум.В финальном заплыве Михаил снял почти две секунды со своего утреннего результата в квалификации (3:45.18).1. Михаил Романчук (Украина) – 3:45,182. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 3:47,073. Хеннинг Мюллейтнер (Германия) – 3:47,18В Глазго Романчук выступит на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем. Михаил считается фаворитом в обеих заплывах.В прошлом году Михаил Романчук стал чемпионом Европы на короткой воде, выиграл Универсиаду, а также стал серебряным призером чемпионата мира в Будапеште.