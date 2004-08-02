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Раздел: Спорт  
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Украинский пловец Романчук завоевал золото на чемпионате Европы

Украинский пловец Романчук завоевал золото на чемпионате ЕвропыМихаил Романчук принес Украине первое золото на чемпионате Европы в Глазго (Шотландия).

Первое в карьере золото на чемпионате Европы на длинной воде Романчук завоевал в заплыве на 400 метров вольным стилем.

Уроженец Ровно с первых метров дистанции захватил лидерство и ни разу не дал усомниться в своей победе. На середине дистанции Романчук вел заочную борьбу с рекордом Европы, однако отсутствие конкуренции за золото помешало украинцу показать свой максимум.

В финальном заплыве Михаил снял почти две секунды со своего утреннего результата в квалификации (3:45.18).



400 м

1. Михаил Романчук (Украина) – 3:45,18
2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 3:47,07
3. Хеннинг Мюллейтнер (Германия) – 3:47,18

В Глазго Романчук выступит на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем. Михаил считается фаворитом в обеих заплывах.

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В прошлом году Михаил Романчук стал чемпионом Европы на короткой воде, выиграл Универсиаду, а также стал серебряным призером чемпионата мира в Будапеште.
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 Теги: Романчук, плавание, чемпионат Европы

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Сегодня, 22:54 » Автор: Иван Мартынов
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