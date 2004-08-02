Раздел: Спорт
Украинский пловец Романчук завоевал золото на чемпионате Европы
Михаил Романчук принес Украине первое золото на чемпионате Европы в Глазго (Шотландия).
Первое в карьере золото на чемпионате Европы на длинной воде Романчук завоевал в заплыве на 400 метров вольным стилем.
Уроженец Ровно с первых метров дистанции захватил лидерство и ни разу не дал усомниться в своей победе. На середине дистанции Романчук вел заочную борьбу с рекордом Европы, однако отсутствие конкуренции за золото помешало украинцу показать свой максимум.
В финальном заплыве Михаил снял почти две секунды со своего утреннего результата в квалификации (3:45.18).
400 м
1. Михаил Романчук (Украина) – 3:45,18
2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 3:47,07
3. Хеннинг Мюллейтнер (Германия) – 3:47,18
В Глазго Романчук выступит на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем. Михаил считается фаворитом в обеих заплывах.
Читайте также: Украинский пловец Романчук завоевал серебро чемпионата мира
В прошлом году Михаил Романчук стал чемпионом Европы на короткой воде, выиграл Универсиаду, а также стал серебряным призером чемпионата мира в Будапеште.
Первое в карьере золото на чемпионате Европы на длинной воде Романчук завоевал в заплыве на 400 метров вольным стилем.
Уроженец Ровно с первых метров дистанции захватил лидерство и ни разу не дал усомниться в своей победе. На середине дистанции Романчук вел заочную борьбу с рекордом Европы, однако отсутствие конкуренции за золото помешало украинцу показать свой максимум.
В финальном заплыве Михаил снял почти две секунды со своего утреннего результата в квалификации (3:45.18).
400 м
1. Михаил Романчук (Украина) – 3:45,18
2. Хенрик Кристиансен (Норвегия) – 3:47,07
3. Хеннинг Мюллейтнер (Германия) – 3:47,18
В Глазго Романчук выступит на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем. Михаил считается фаворитом в обеих заплывах.
Читайте также: Украинский пловец Романчук завоевал серебро чемпионата мира
В прошлом году Михаил Романчук стал чемпионом Европы на короткой воде, выиграл Универсиаду, а также стал серебряным призером чемпионата мира в Будапеште.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
63
0
Также советуем посмотреть
- "Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
- Отдохни в "пончике": китайцы построили необычный отель
- "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
- Забавные фотографии из серии "Мама, я спортсмен"
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Почему бойцы АТО стреляют друг в друга
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
- Суд над Манафортом: можливі наслідки для України
- В УПЦ КП говорят, что СМИ неправильно трактовали слова Филарета
- По поводу гибели российских журналистов
- КПВВ Станица Луганская планируют закрыть на ремонт
- Причин недовіри до Мінфіну немає
- Курьез дня: американец проехался в метро на собственном диване
- Киев: газовая комбинация с реальной прибылью
- Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
- Когда начнется замена маршруток на автобусы
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиенту
Оставьте свой комментарий