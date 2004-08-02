Раздел: Спорт
«Барселона» подписала звездного полузащитника «Баварии»
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаля.
Трансфер Видаля обошелся «Барселоне» ориентировочно в 20 миллионов евро. Чилиец подписал с каталонцами контракт на три года.
«Это игрок, который, как мы надеемся, добавит энергетики нашей полузащите. У него большой опыт, он очень много играл во всех своих командах. Он приспособлен к большим матчам.
Он очень активен на поле, думаю, это пойдет нам на пользу. Он боец. В нашей команде есть места для разных типов игроков», - прокомментировал переход Видаля главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
«Барселона» стала четвертым клубом в европейской карьере Видаля. Ранее 31-летний полузащитник поиграл в «Байере», «Ювентусе» и «Баварии».
В Бундеслиге Видаль в 196 матчах забил 29 голов и отдал 30 результативных передач, в Серии А новичок «Барселоны» в 124 поединках отметился 35 голами и 22 ассистами, а в Лиге Чемпионов в 54 матчах отличился 14 раз.
Читайте также: «Барселона» подписала звезду французской Лиги 1
«Барселона» в летнее межсезонье на усиление состава потратила около 125 миллионов евро. Помимо Артуро Видаля каталонцы подписали Артура, Малкома и Клемана Ленгле.
Трансфер Видаля обошелся «Барселоне» ориентировочно в 20 миллионов евро. Чилиец подписал с каталонцами контракт на три года.
«Это игрок, который, как мы надеемся, добавит энергетики нашей полузащите. У него большой опыт, он очень много играл во всех своих командах. Он приспособлен к большим матчам.
Он очень активен на поле, думаю, это пойдет нам на пользу. Он боец. В нашей команде есть места для разных типов игроков», - прокомментировал переход Видаля главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
«Барселона» стала четвертым клубом в европейской карьере Видаля. Ранее 31-летний полузащитник поиграл в «Байере», «Ювентусе» и «Баварии».
В Бундеслиге Видаль в 196 матчах забил 29 голов и отдал 30 результативных передач, в Серии А новичок «Барселоны» в 124 поединках отметился 35 голами и 22 ассистами, а в Лиге Чемпионов в 54 матчах отличился 14 раз.
Читайте также: «Барселона» подписала звезду французской Лиги 1
«Барселона» в летнее межсезонье на усиление состава потратила около 125 миллионов евро. Помимо Артуро Видаля каталонцы подписали Артура, Малкома и Клемана Ленгле.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
155
0
Также советуем посмотреть
- В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
- Удачно пойманные кадры заставят вас улыбнуться
- Беспечные люди, которым плевать на правила безопасности
- В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы
- Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
- Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
- "Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
- Отдохни в "пончике": китайцы построили необычный отель
- "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
- Забавные фотографии из серии "Мама, я спортсмен"
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Почему бойцы АТО стреляют друг в друга
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
- Суд над Манафортом: можливі наслідки для України
- В УПЦ КП говорят, что СМИ неправильно трактовали слова Филарета
- По поводу гибели российских журналистов
- КПВВ Станица Луганская планируют закрыть на ремонт
Оставьте свой комментарий