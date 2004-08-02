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«Барселона» подписала звездного полузащитника «Баварии»

«Барселона» подписала звездного полузащитника «Баварии»«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаля.

Трансфер Видаля обошелся «Барселоне» ориентировочно в 20 миллионов евро. Чилиец подписал с каталонцами контракт на три года.

«Это игрок, который, как мы надеемся, добавит энергетики нашей полузащите. У него большой опыт, он очень много играл во всех своих командах. Он приспособлен к большим матчам.

Он очень активен на поле, думаю, это пойдет нам на пользу. Он боец. В нашей команде есть места для разных типов игроков», - прокомментировал переход Видаля главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

«Барселона» стала четвертым клубом в европейской карьере Видаля. Ранее 31-летний полузащитник поиграл в «Байере», «Ювентусе» и «Баварии».

В Бундеслиге Видаль в 196 матчах забил 29 голов и отдал 30 результативных передач, в Серии А новичок «Барселоны» в 124 поединках отметился 35 голами и 22 ассистами, а в Лиге Чемпионов в 54 матчах отличился 14 раз.

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«Барселона» в летнее межсезонье на усиление состава потратила около 125 миллионов евро. Помимо Артуро Видаля каталонцы подписали Артура, Малкома и Клемана Ленгле.
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 Теги: Видаль, Барселона, Бавария

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Сегодня, 10:43 » Автор: Иван Мартынов
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