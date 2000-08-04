Раздел: Спорт
«ПСЖ» в шестой раз подряд выиграл Суперкубок Франции
«ПСЖ» в Китае разгромил «Монако» и продлил свою гегемонию в Суперкубке Франции до шести лет.
Битва двух сильнейших команд Франции прошла в ослабленных составах – у «ПСЖ» отсутствовали Мбаппе и Кавани, а Неймар вышел на замену во втором тайме; «Монако» открывал сезон без Радамеля Фалькао и Александра Головина.
Первый трофей под руководством Томаса Тухеля и с Джанлуиджи Буффоном на воротах «ПСЖ» завоевал за счет ударной концовки первого тайма. На 33-й минуте Ди Мария филигранно исполнил штрафной удар, а перед перерывом Нкунку отправил мяч в пустые ворота после прострела с левого фланга.
До разгромного счет на 67-й минуте довел Тимоти Веа – 18-летний сын легендарного экс-форварда «Милана» и «ПСЖ» Джорджа Веа забил свой премьерный гол в футболке парижан. В компенсированное время Ди Мария оформил дубль и утвердился в статусе главного героя матча.
«ПСЖ» стал восьмикратным обладателем Суперкубка Франции и поравнялся с «Лионом». «Монако» упустил шанс стать пятым клубом, побеждавшим в турнире как минимум пять раз.
Читайте также: «ПСЖ» в пятый раз подряд выиграл Суперкубок Франции
ПСЖ - Монако 4:0
Голы: Ди Мария, 33, 90+2, Нкунку, 39, Веа, 67
ПСЖ: Буффон — Дагба, Силва (Бернед, 73), Риман, Нсоки — Диарра (Маркиньос, 64), Верратти (Неймар, 76), Рабьо — Нкунку, Веа, Ди Мария
Монако: Бенальо — Раджи, Глик, Жемерсон — Грансиль (Кейта, 46), Пеле (Диоп, 46), Тилеманс, Ахолу, Серрано — Лопеш (Мбула, 65), Йоветич
Предупреждение: Ахолу
Битва двух сильнейших команд Франции прошла в ослабленных составах – у «ПСЖ» отсутствовали Мбаппе и Кавани, а Неймар вышел на замену во втором тайме; «Монако» открывал сезон без Радамеля Фалькао и Александра Головина.
Первый трофей под руководством Томаса Тухеля и с Джанлуиджи Буффоном на воротах «ПСЖ» завоевал за счет ударной концовки первого тайма. На 33-й минуте Ди Мария филигранно исполнил штрафной удар, а перед перерывом Нкунку отправил мяч в пустые ворота после прострела с левого фланга.
До разгромного счет на 67-й минуте довел Тимоти Веа – 18-летний сын легендарного экс-форварда «Милана» и «ПСЖ» Джорджа Веа забил свой премьерный гол в футболке парижан. В компенсированное время Ди Мария оформил дубль и утвердился в статусе главного героя матча.
«ПСЖ» стал восьмикратным обладателем Суперкубка Франции и поравнялся с «Лионом». «Монако» упустил шанс стать пятым клубом, побеждавшим в турнире как минимум пять раз.
Читайте также: «ПСЖ» в пятый раз подряд выиграл Суперкубок Франции
ПСЖ - Монако 4:0
Голы: Ди Мария, 33, 90+2, Нкунку, 39, Веа, 67
ПСЖ: Буффон — Дагба, Силва (Бернед, 73), Риман, Нсоки — Диарра (Маркиньос, 64), Верратти (Неймар, 76), Рабьо — Нкунку, Веа, Ди Мария
Монако: Бенальо — Раджи, Глик, Жемерсон — Грансиль (Кейта, 46), Пеле (Диоп, 46), Тилеманс, Ахолу, Серрано — Лопеш (Мбула, 65), Йоветич
Предупреждение: Ахолу
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