Раздел: Спорт
Лунин блестяще отыграл в матче с «Ювентусом»
Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин провел отличный матч в Международном кубке чемпионов.
На матч с «Ювентусом» главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги выпустил Лунина на 64-й минуте при счете 2:1. Как и в поединке с «Манчестер Юнайтед» Лунин вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности, но теперь экс-голкиперу «Днепра» и «Зари» пришлось несколько раз серьезно вступить в игру.
За 30 минут Лунин справился с ударом Канселу, нейтрализовал выход один на один от Кьеллини и дважды ликвидировал угрозу после опасных ударов Бернардески со штрафных.
Реал — Ювентус 3:1
Голы: Бэйл, 39, Асенсио, 47, 56 — Карвахаль, 12 (автогол)
Реал: Навас (Лунин, 64) — Карвахаль (Одриосола, 46), Начо (Эдегор, 78), Санчес (Леон, 78), Регуилон — Кроос (Льоренте, 46), Вальверде — Бэйл (Васкес, 46), Себальос (Майораль, 64), Иско (Асенсио, 46) — Бензема (Винисиус, 46)
Ювентус: Щесны (Перин, 63) — Канселу, Бенатиа (Ругани, 63), Кьеллини (Бардзальи, 72), Де Шильо — Хедира (Фагиоли, 46), Пьянич (Фернандес, 71), Маркизио — Бернардески, Фавилли (Перейра, 63), Сандро.
Предупреждения: Регуилон — Бенатиа, Алекс Сандро
Читайте также: Лунин не пропустил в дебютном матче за «Реал»
Надежной игрой на Международном кубке чемпионов Андрей Лунин сделал заявку на продолжение выступлений в «Реале» в статусе второго голкипера. Впрочем, нельзя исключать, что «Сливочные» все-таки отправят украинца в аренду в один из клубов Примеры или Сегунды.
На матч с «Ювентусом» главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги выпустил Лунина на 64-й минуте при счете 2:1. Как и в поединке с «Манчестер Юнайтед» Лунин вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности, но теперь экс-голкиперу «Днепра» и «Зари» пришлось несколько раз серьезно вступить в игру.
За 30 минут Лунин справился с ударом Канселу, нейтрализовал выход один на один от Кьеллини и дважды ликвидировал угрозу после опасных ударов Бернардески со штрафных.
Реал — Ювентус 3:1
Голы: Бэйл, 39, Асенсио, 47, 56 — Карвахаль, 12 (автогол)
Реал: Навас (Лунин, 64) — Карвахаль (Одриосола, 46), Начо (Эдегор, 78), Санчес (Леон, 78), Регуилон — Кроос (Льоренте, 46), Вальверде — Бэйл (Васкес, 46), Себальос (Майораль, 64), Иско (Асенсио, 46) — Бензема (Винисиус, 46)
Ювентус: Щесны (Перин, 63) — Канселу, Бенатиа (Ругани, 63), Кьеллини (Бардзальи, 72), Де Шильо — Хедира (Фагиоли, 46), Пьянич (Фернандес, 71), Маркизио — Бернардески, Фавилли (Перейра, 63), Сандро.
Предупреждения: Регуилон — Бенатиа, Алекс Сандро
Читайте также: Лунин не пропустил в дебютном матче за «Реал»
Надежной игрой на Международном кубке чемпионов Андрей Лунин сделал заявку на продолжение выступлений в «Реале» в статусе второго голкипера. Впрочем, нельзя исключать, что «Сливочные» все-таки отправят украинца в аренду в один из клубов Примеры или Сегунды.
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