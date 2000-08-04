Раздел: Спорт
«Карпаты» упустили победу над «Олимпиком»
Матч третьего тура Премьер-лиги между «Карпатами» и «Олимпиком» завершился боевой ничьей.
Серьезную заявку на победу «Карпаты» сделали после ударного отрезка в концовке первого тайме – Ди Франко замкнул передачу с фланга, а спустя четыре минуты Швед после сольного прохода идеальным по исполнению ударом по красивой траектории отправил мяч в дальний угол ворот Крынского.
Во втором тайме «Олимпик» усилиями Кравченко, замкнувшего подачу со штрафного, один гол отквитал. «Карпаты» опомнились и ответили серией опасных атак. Третий гол должен был забивать Мехремич, однако центральный защитник «бело-зеленых» из убойной позиции не попал в створ ворот.
На 87-й минуте «Олимпик» наказал «Карпаты» за провальный второй тайм. У дончан прошла быстрая фланговая атака, в результате которой вышедший на замену Тейшейра с нескольких метров повторно пробил Кучинского.
«Карпаты» в 4-м туре примут «Зарю», а «Олимпик» сыграет со «Львовом».
Читайте также: «Карпаты» обыграли «Олимпик» в перенесенном матче чемпионата Украины
Карпаты — Олимпик 2:2
Голы: Ди Франко, 32, Швед, 36 — Кравченко, 58, Тейшейра, 87
Карпаты: Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Мехремич, Лебеденко — Голодюк (Варгас, 58), Вербный — Мякушко, Ди Франко (Бородай, 78), Карраскаль — Швед (Гуцуляк, 73).
Олимпик: Крынский — Немчанинов (Е. Пасич, 46), Гришко, Кравченко, Зубейко — Кольцов (Тейшейра, 46), Вакуленко — Балашов, Сондей, Ксенз (Трояновский, 65) — Дегтярев.
Предупреждения: Лебеденко, Мякушко, Бородай — Трояновский, Е. Пасич.
Серьезную заявку на победу «Карпаты» сделали после ударного отрезка в концовке первого тайме – Ди Франко замкнул передачу с фланга, а спустя четыре минуты Швед после сольного прохода идеальным по исполнению ударом по красивой траектории отправил мяч в дальний угол ворот Крынского.
Во втором тайме «Олимпик» усилиями Кравченко, замкнувшего подачу со штрафного, один гол отквитал. «Карпаты» опомнились и ответили серией опасных атак. Третий гол должен был забивать Мехремич, однако центральный защитник «бело-зеленых» из убойной позиции не попал в створ ворот.
На 87-й минуте «Олимпик» наказал «Карпаты» за провальный второй тайм. У дончан прошла быстрая фланговая атака, в результате которой вышедший на замену Тейшейра с нескольких метров повторно пробил Кучинского.
«Карпаты» в 4-м туре примут «Зарю», а «Олимпик» сыграет со «Львовом».
Читайте также: «Карпаты» обыграли «Олимпик» в перенесенном матче чемпионата Украины
Карпаты — Олимпик 2:2
Голы: Ди Франко, 32, Швед, 36 — Кравченко, 58, Тейшейра, 87
Карпаты: Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Мехремич, Лебеденко — Голодюк (Варгас, 58), Вербный — Мякушко, Ди Франко (Бородай, 78), Карраскаль — Швед (Гуцуляк, 73).
Олимпик: Крынский — Немчанинов (Е. Пасич, 46), Гришко, Кравченко, Зубейко — Кольцов (Тейшейра, 46), Вакуленко — Балашов, Сондей, Ксенз (Трояновский, 65) — Дегтярев.
Предупреждения: Лебеденко, Мякушко, Бородай — Трояновский, Е. Пасич.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
117
0
Также советуем посмотреть
- В Украине установят статую мастера Йода
- "Я выносливый - мусор выношу": смешные приколы из реальной жизни
- Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
- Пять минут смеха: забавные приколы от настоящих мастеров сарказма
- Курьез дня: австралийка раздавила арбуз бедрами
- Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Шоб вы были мне здоровы": смешные анекдоты от настоящих одесситов
- Украинские военные понесли потери на Донбассе
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
- СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
- Забавные детки, весело проводящие время
Оставьте свой комментарий