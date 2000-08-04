«Карпаты» упустили победу над «Олимпиком»

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Серьезную заявку на победу «Карпаты» сделали после ударного отрезка в концовке первого тайме – Ди Франко замкнул передачу с фланга, а спустя четыре минуты Швед после сольного прохода идеальным по исполнению ударом по красивой траектории отправил мяч в дальний угол ворот Крынского.Во втором тайме «Олимпик» усилиями Кравченко, замкнувшего подачу со штрафного, один гол отквитал. «Карпаты» опомнились и ответили серией опасных атак. Третий гол должен был забивать Мехремич, однако центральный защитник «бело-зеленых» из убойной позиции не попал в створ ворот.На 87-й минуте «Олимпик» наказал «Карпаты» за провальный второй тайм. У дончан прошла быстрая фланговая атака, в результате которой вышедший на замену Тейшейра с нескольких метров повторно пробил Кучинского.«Карпаты» в 4-м туре примут «Зарю», а «Олимпик» сыграет со «Львовом».Карпаты — Олимпик 2:2Голы: Ди Франко, 32, Швед, 36 — Кравченко, 58, Тейшейра, 87: Кучинский — Мирошниченко, Федецкий, Мехремич, Лебеденко — Голодюк (Варгас, 58), Вербный — Мякушко, Ди Франко (Бородай, 78), Карраскаль — Швед (Гуцуляк, 73).: Крынский — Немчанинов (Е. Пасич, 46), Гришко, Кравченко, Зубейко — Кольцов (Тейшейра, 46), Вакуленко — Балашов, Сондей, Ксенз (Трояновский, 65) — Дегтярев.Предупреждения: Лебеденко, Мякушко, Бородай — Трояновский, Е. Пасич.