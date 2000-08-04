«Манчестер Сити» без Зинченко завоевал Суперкубок Англии

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Первый титул сезона «Манчестер Сити» принес Серхио Агуэро – аргентинец оформил дубль и стал первым футболистом в истории «Горожан», забившим 200 мячей во всех турнирах.«Челси» провалил первый официальный матч под руководством Маурицио Сарри – за 90 минут «Синие» нанесли лишь два удара в створ ворот «Ман Сити».«Манчестер Сити» стал шестым клубом после «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Арсенала», «Эвертона» и «Тоттенхэма», побеждавшим в Суперкубке Англии как минимум пять раз.Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко неожиданно не попал в заявку на Суперкубок. Отсутствие Зинченко в первом матче сезона дает повод говорить о его предстоящем уходе из «Манчестер Сити».Челси —0:2Голы: Агуэро 13, 58: Кабальеро – Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо – Фабрегас (Дринкуотер, 60), Жоржиньо, Баркли – Педро (Мозес, 79), Хадсон-Одой (Виллиан, 60), Мората (Абрахам, 69).: Браво – Уокер, Стоунз (Гомес, 90+5), Ляпорт (Отаменди, 87), Менди – Силва, Фернандиньо, Фоден (Диас, 75) – Марез (Жезус, 68), Сане (Гюндоган, 46), Агуэро (Компани, 80).