Раздел: Спорт
«Манчестер Сити» без Зинченко завоевал Суперкубок Англии
«Манчестер Сити» на «Уэмбли» в матче за Суперкубок Англии уверенно разобрался с «Челси».
Первый титул сезона «Манчестер Сити» принес Серхио Агуэро – аргентинец оформил дубль и стал первым футболистом в истории «Горожан», забившим 200 мячей во всех турнирах.
«Челси» провалил первый официальный матч под руководством Маурицио Сарри – за 90 минут «Синие» нанесли лишь два удара в створ ворот «Ман Сити».
«Манчестер Сити» стал шестым клубом после «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Арсенала», «Эвертона» и «Тоттенхэма», побеждавшим в Суперкубке Англии как минимум пять раз.
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко неожиданно не попал в заявку на Суперкубок. Отсутствие Зинченко в первом матче сезона дает повод говорить о его предстоящем уходе из «Манчестер Сити».
Читайте также: Зинченко отправился с «Манчестер Сити» в предсезонное турне
Челси — Манчестер Сити 0:2
Голы: Агуэро 13, 58
Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо – Фабрегас (Дринкуотер, 60), Жоржиньо, Баркли – Педро (Мозес, 79), Хадсон-Одой (Виллиан, 60), Мората (Абрахам, 69).
Манчестер Сити: Браво – Уокер, Стоунз (Гомес, 90+5), Ляпорт (Отаменди, 87), Менди – Силва, Фернандиньо, Фоден (Диас, 75) – Марез (Жезус, 68), Сане (Гюндоган, 46), Агуэро (Компани, 80).
Первый титул сезона «Манчестер Сити» принес Серхио Агуэро – аргентинец оформил дубль и стал первым футболистом в истории «Горожан», забившим 200 мячей во всех турнирах.
«Челси» провалил первый официальный матч под руководством Маурицио Сарри – за 90 минут «Синие» нанесли лишь два удара в створ ворот «Ман Сити».
«Манчестер Сити» стал шестым клубом после «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Арсенала», «Эвертона» и «Тоттенхэма», побеждавшим в Суперкубке Англии как минимум пять раз.
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко неожиданно не попал в заявку на Суперкубок. Отсутствие Зинченко в первом матче сезона дает повод говорить о его предстоящем уходе из «Манчестер Сити».
Читайте также: Зинченко отправился с «Манчестер Сити» в предсезонное турне
Челси — Манчестер Сити 0:2
Голы: Агуэро 13, 58
Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо – Фабрегас (Дринкуотер, 60), Жоржиньо, Баркли – Педро (Мозес, 79), Хадсон-Одой (Виллиан, 60), Мората (Абрахам, 69).
Манчестер Сити: Браво – Уокер, Стоунз (Гомес, 90+5), Ляпорт (Отаменди, 87), Менди – Силва, Фернандиньо, Фоден (Диас, 75) – Марез (Жезус, 68), Сане (Гюндоган, 46), Агуэро (Компани, 80).
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