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Селезнев стал героем матча за Суперкубок Турции
Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев привел «Акхисар Беледиеспор» к сенсационной победе в Суперкубке Турции.
Селезнев в прошлом сезоне регулярно забивал «Галатасараю», и в матче за Суперкубок экс-нападающий «Днепра» и «Шахтера» не стал изменять себе. Евгений уже на пятой минуте открыл счет, хладнокровно разобравшись с защитой стамбульского гранда.
До перерыва Селезнев запомнился попаданием в штангу, а во втором тайме полезно действовал в подыгрыше и искал моменты в контратаках.
Клуб Селезнева долго удерживал минимальный перевес, однако на 79-й минуте «Галатасараю» усилиями вышедшего на замену Дердийока удалось перевести матч в овертайм.
Две дополнительных 15-минутки не выявили победителя. В серии пенальти «Акхисар» реализовал все пять ударов. Селезнев последним разобрался с голкипером, а сэйв Озтюрка после удара Гомиса принес провинциальному клубу второй титул в истории.
Читайте также: Селезнев стал обладателем Кубка Турции
Евгений Селезнев завоевал седьмой титул в карьере. С «Шахтером» украинец становился обладателем Кубка УЕФА, по разу выигрывал чемпионат и Кубок, а также дважды брал Суперкубок. С «Акхисаром» 33-летний форвард в прошлом сезоне выиграл Кубок Турции.
Селезнев в прошлом сезоне регулярно забивал «Галатасараю», и в матче за Суперкубок экс-нападающий «Днепра» и «Шахтера» не стал изменять себе. Евгений уже на пятой минуте открыл счет, хладнокровно разобравшись с защитой стамбульского гранда.
До перерыва Селезнев запомнился попаданием в штангу, а во втором тайме полезно действовал в подыгрыше и искал моменты в контратаках.
Клуб Селезнева долго удерживал минимальный перевес, однако на 79-й минуте «Галатасараю» усилиями вышедшего на замену Дердийока удалось перевести матч в овертайм.
Две дополнительных 15-минутки не выявили победителя. В серии пенальти «Акхисар» реализовал все пять ударов. Селезнев последним разобрался с голкипером, а сэйв Озтюрка после удара Гомиса принес провинциальному клубу второй титул в истории.
Читайте также: Селезнев стал обладателем Кубка Турции
Евгений Селезнев завоевал седьмой титул в карьере. С «Шахтером» украинец становился обладателем Кубка УЕФА, по разу выигрывал чемпионат и Кубок, а также дважды брал Суперкубок. С «Акхисаром» 33-летний форвард в прошлом сезоне выиграл Кубок Турции.
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