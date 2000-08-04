Селезнев стал героем матча за Суперкубок Турции

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Селезнев в прошлом сезоне регулярно забивал «Галатасараю», и в матче за Суперкубок экс-нападающий «Днепра» и «Шахтера» не стал изменять себе. Евгений уже на пятой минуте открыл счет, хладнокровно разобравшись с защитой стамбульского гранда.До перерыва Селезнев запомнился попаданием в штангу, а во втором тайме полезно действовал в подыгрыше и искал моменты в контратаках.Клуб Селезнева долго удерживал минимальный перевес, однако на 79-й минуте «Галатасараю» усилиями вышедшего на замену Дердийока удалось перевести матч в овертайм.Две дополнительных 15-минутки не выявили победителя. В серии пенальти «Акхисар» реализовал все пять ударов. Селезнев последним разобрался с голкипером, а сэйв Озтюрка после удара Гомиса принес провинциальному клубу второй титул в истории.Евгений Селезнев завоевал седьмой титул в карьере. С «Шахтером» украинец становился обладателем Кубка УЕФА, по разу выигрывал чемпионат и Кубок, а также дважды брал Суперкубок. С «Акхисаром» 33-летний форвард в прошлом сезоне выиграл Кубок Турции.