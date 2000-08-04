Раздел: Спорт
Рейтинг WTA: Свитолина идет 5-й, Цуренко вылетает из топ-40
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед защитой титула в Монреале сохранила за собой место в топ-5. В случае ранней неудачи в Канаде харьковчанка рискует оказаться в шаге от вылета из топ-10.
Для остальных топ-теннисисток Украины в мировом рейтинге не произошло положительных изменений – Леся Цуренко покинула топ-40, а Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова приблизились к вылету из топ-100.
На прошлой неделе в WTA-туре состоялись два турнира – в Вашингтоне первый титул с 2016 года оформила Светлана Кузнецова, а в Сан-Хосе дебютную победу в карьере одержала Михаэла Бузарнеску.
Читайте также: Рейтинг WTA: Свитолина и Цуренко отступают, прогресс Бондаренко
Рейтинг WTA. 6 августа 2018 года:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7511
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6660
3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5492
4 (4). Анжелик Кербер (Германия) — 5305
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5020
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4535
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4505
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4485
10 (10). Юлия Гергес (Германия) — 3900
…
45 (39). Леся Цуренко (Украина) – 1225
86 (79). Екатерина Бондаренко (Украина) – 759
89 (90). Екатерина Козлова (Украина) – 749
104 (104). Даяна Ястремская (Украина) – 609
131 (129). Марта Костюк (Украина) – 471
139 (143). Ангелина Калинина (Украина) – 441
Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед защитой титула в Монреале сохранила за собой место в топ-5. В случае ранней неудачи в Канаде харьковчанка рискует оказаться в шаге от вылета из топ-10.
Для остальных топ-теннисисток Украины в мировом рейтинге не произошло положительных изменений – Леся Цуренко покинула топ-40, а Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова приблизились к вылету из топ-100.
На прошлой неделе в WTA-туре состоялись два турнира – в Вашингтоне первый титул с 2016 года оформила Светлана Кузнецова, а в Сан-Хосе дебютную победу в карьере одержала Михаэла Бузарнеску.
Читайте также: Рейтинг WTA: Свитолина и Цуренко отступают, прогресс Бондаренко
Рейтинг WTA. 6 августа 2018 года:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7511
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6660
3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5492
4 (4). Анжелик Кербер (Германия) — 5305
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5020
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4535
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4505
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4485
10 (10). Юлия Гергес (Германия) — 3900
…
45 (39). Леся Цуренко (Украина) – 1225
86 (79). Екатерина Бондаренко (Украина) – 759
89 (90). Екатерина Козлова (Украина) – 749
104 (104). Даяна Ястремская (Украина) – 609
131 (129). Марта Костюк (Украина) – 471
139 (143). Ангелина Калинина (Украина) – 441
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