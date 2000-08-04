Рейтинг WTA: Свитолина идет 5-й, Цуренко вылетает из топ-40

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед защитой титула в Монреале сохранила за собой место в топ-5. В случае ранней неудачи в Канаде харьковчанка рискует оказаться в шаге от вылета из топ-10.Для остальных топ-теннисисток Украины в мировом рейтинге не произошло положительных изменений – Леся Цуренко покинула топ-40, а Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова приблизились к вылету из топ-100.На прошлой неделе в WTA-туре состоялись два турнира – в Вашингтоне первый титул с 2016 года оформила Светлана Кузнецова, а в Сан-Хосе дебютную победу в карьере одержала Михаэла Бузарнеску.1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 75112 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 66603 (3). Слоан Стивенс (США) — 54924 (4). Анжелик Кербер (Германия) — 53056 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 46807 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 45358 (8). Петра Квитова (Чехия) — 45059 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 448510 (10). Юлия Гергес (Германия) — 390045 (39). Леся Цуренко (Украина) – 122586 (79). Екатерина Бондаренко (Украина) – 75989 (90). Екатерина Козлова (Украина) – 749104 (104). Даяна Ястремская (Украина) – 609131 (129). Марта Костюк (Украина) – 471139 (143). Ангелина Калинина (Украина) – 441