» » Рейтинг WTA: Свитолина идет 5-й, Цуренко вылетает из топ-40
Раздел: Спорт  
0

Рейтинг WTA: Свитолина идет 5-й, Цуренко вылетает из топ-40

Рейтинг WTA: Свитолина идет 5-й, Цуренко вылетает из топ-40Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед защитой титула в Монреале сохранила за собой место в топ-5. В случае ранней неудачи в Канаде харьковчанка рискует оказаться в шаге от вылета из топ-10.

Для остальных топ-теннисисток Украины в мировом рейтинге не произошло положительных изменений – Леся Цуренко покинула топ-40, а Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова приблизились к вылету из топ-100.

На прошлой неделе в WTA-туре состоялись два турнира – в Вашингтоне первый титул с 2016 года оформила Светлана Кузнецова, а в Сан-Хосе дебютную победу в карьере одержала Михаэла Бузарнеску.

Читайте также: Рейтинг WTA: Свитолина и Цуренко отступают, прогресс Бондаренко

Рейтинг WTA. 6 августа 2018 года:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7511
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6660
3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5492
4 (4). Анжелик Кербер (Германия) — 5305
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5020
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4535
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4505
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4485
10 (10). Юлия Гергес (Германия) — 3900

45 (39). Леся Цуренко (Украина) – 1225
86 (79). Екатерина Бондаренко (Украина) – 759
89 (90). Екатерина Козлова (Украина) – 749
104 (104). Даяна Ястремская (Украина) – 609
131 (129). Марта Костюк (Украина) – 471
139 (143). Ангелина Калинина (Украина) – 441
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Рейтинг WTA, Свитолина, Цуренко

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:56 » Автор: Иван Мартынов
     41
     0

Похожие новости по теме

Рейтинг WTA: Свитолина замыкает топ-5, Ястремская вылетела из топ-100 Рейтинг WTA: Свитолина замыкает топ-5, Ястремская вылетела из топ-100

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.

Свитолина осталась пятой ракеткой мира, Ястремская дебютировала в топ-100 Свитолина осталась пятой ракеткой мира, Ястремская дебютировала в топ-100

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.

Рейтинг WTA: рывок Бондаренко, стабильность Свитолиной Рейтинг WTA: рывок Бондаренко, стабильность Свитолиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.

Рейтинг WTA: Свитолина покинула топ-4 Рейтинг WTA: Свитолина покинула топ-4

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.

Рейтинг WTA. Козлова и Костюк ставят личные рекорды Рейтинг WTA. Козлова и Костюк ставят личные рекорды

Женская теннисная ассоциация представила обновленную версию мирового рейтинга.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх