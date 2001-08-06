Украинец Закальницкий – чемпион Европы по легкой атлетике

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Закальницкий 50-километровую дистанцию преодолел за 3 часа 46 минут и 32 секунд. Украинец сенсационно оставил позади олимпийского чемпиона Матея Тота и впервые стал чемпионом Европы.1. Марьян Закальницкий (Украина) – 3:46.322. Матей Тот (Словакия) – 3:47.273. Дмитрий Дюбин (Беларусь) – 3:47.5915. Иван Банзерук (Украина) – 4:00.5717. Валерий Литанюк (Украина) – 4:01.33У женщин в аналогичной дисциплине серебро завоевала Алина Цвилий, уступившая только португалке Инэш Энрикеш. Цвилий на 15 минут обновила личный рекорд и обновила рекорд Украины.1. Инеш Энрикеш (Португалия) – 4:09.212. Алина Цвилий (Украина) – 4:12.443. Юлия Такач (Испания) – 4:15.224. Кристина Юдкина (Украина) – 4:20.465. Василина Витовчук (Украина) – 4:23.15В медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта Украина (4-9-1) с 14 медалями занимает седьмое место.