Раздел: Спорт
Украинец Закальницкий – чемпион Европы по легкой атлетике
Ходок Марьян Закальницкий принес Украине первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине (Германия).
Закальницкий 50-километровую дистанцию преодолел за 3 часа 46 минут и 32 секунд. Украинец сенсационно оставил позади олимпийского чемпиона Матея Тота и впервые стал чемпионом Европы.
1. Марьян Закальницкий (Украина) – 3:46.32
2. Матей Тот (Словакия) – 3:47.27
3. Дмитрий Дюбин (Беларусь) – 3:47.59
…
15. Иван Банзерук (Украина) – 4:00.57
17. Валерий Литанюк (Украина) – 4:01.33
У женщин в аналогичной дисциплине серебро завоевала Алина Цвилий, уступившая только португалке Инэш Энрикеш. Цвилий на 15 минут обновила личный рекорд и обновила рекорд Украины.
1. Инеш Энрикеш (Португалия) – 4:09.21
2. Алина Цвилий (Украина) – 4:12.44
3. Юлия Такач (Испания) – 4:15.22
…
4. Кристина Юдкина (Украина) – 4:20.46
5. Василина Витовчук (Украина) – 4:23.15
Читайте также: Украинец Бондаренко – с серебром чемпионата мира по легкой атлетике
В медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта Украина (4-9-1) с 14 медалями занимает седьмое место.
Закальницкий 50-километровую дистанцию преодолел за 3 часа 46 минут и 32 секунд. Украинец сенсационно оставил позади олимпийского чемпиона Матея Тота и впервые стал чемпионом Европы.
1. Марьян Закальницкий (Украина) – 3:46.32
2. Матей Тот (Словакия) – 3:47.27
3. Дмитрий Дюбин (Беларусь) – 3:47.59
…
15. Иван Банзерук (Украина) – 4:00.57
17. Валерий Литанюк (Украина) – 4:01.33
У женщин в аналогичной дисциплине серебро завоевала Алина Цвилий, уступившая только португалке Инэш Энрикеш. Цвилий на 15 минут обновила личный рекорд и обновила рекорд Украины.
1. Инеш Энрикеш (Португалия) – 4:09.21
2. Алина Цвилий (Украина) – 4:12.44
3. Юлия Такач (Испания) – 4:15.22
…
4. Кристина Юдкина (Украина) – 4:20.46
5. Василина Витовчук (Украина) – 4:23.15
Читайте также: Украинец Бондаренко – с серебром чемпионата мира по легкой атлетике
В медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта Украина (4-9-1) с 14 медалями занимает седьмое место.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
66
0
Также советуем посмотреть
- «КГБ» сотрудничает с международными организациями
- Наркобароны, трепещите: таможенники развеселили украинцев своими «успехами»
- Украина: пенсии и реальность
- «Пестрая лента» в Белгородской области
- В США собака покорила YouTube, прокатившись на серфе
- Бывшие члены «ЦИК ЛНР» пожаловались российским властям на угрозы
- Опубликован снимок второго подозреваемого по делу Гандзюк
- В Индонезии любители танцев установили забавный рекорд
- В Африку поехать не смог бы
- Полторак рассказал подробности парада ко Дню Независимости
- На водоемах Украины с начала года утонули более 800 человек
- Хто напав на Катерину Гандзюк
- Пользователей рассмешило фото «фаната» Жириновского, сделанное под Киевом
- Бойцы ВСУ ликвидировали одного боевика, еще четверо ранены
- Венесуэла преподносит важный урок
- Умора: в Сети отыскали собаку-«двойника» Мадонны
- Идут переговоры о создании антиукраинского блока
- «Фантомас разбушевался»: Сеть потешается над «раздвоившимся» Путиным
- Сутки на Донбассе: ранены трое военных
- Добыча газа на Харьковщине: кто подбивает на протесты
- В Сети высмеяли старую фотку Путина
- Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
- Порошенко с семьей заметили в популярном ресторане
- Веселые выходки учителей с хорошим чувством юмора
- Украина подаст новый иск против РФ
- Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
- В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
- Художник создает смешные карикатуры в стиле «Симпсонов»
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
Оставьте свой комментарий