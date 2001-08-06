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Раздел: Спорт  
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Украинец Закальницкий – чемпион Европы по легкой атлетике

Украинец Закальницкий – чемпион Европы по легкой атлетикеХодок Марьян Закальницкий принес Украине первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине (Германия).

Закальницкий 50-километровую дистанцию преодолел за 3 часа 46 минут и 32 секунд. Украинец сенсационно оставил позади олимпийского чемпиона Матея Тота и впервые стал чемпионом Европы.

1. Марьян Закальницкий (Украина) – 3:46.32
2. Матей Тот (Словакия) – 3:47.27
3. Дмитрий Дюбин (Беларусь) – 3:47.59

15. Иван Банзерук (Украина) – 4:00.57
17. Валерий Литанюк (Украина) – 4:01.33

У женщин в аналогичной дисциплине серебро завоевала Алина Цвилий, уступившая только португалке Инэш Энрикеш. Цвилий на 15 минут обновила личный рекорд и обновила рекорд Украины.

1. Инеш Энрикеш (Португалия) – 4:09.21
2. Алина Цвилий (Украина) – 4:12.44
3. Юлия Такач (Испания) – 4:15.22

4. Кристина Юдкина (Украина) – 4:20.46
5. Василина Витовчук (Украина) – 4:23.15

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В медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта Украина (4-9-1) с 14 медалями занимает седьмое место.
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 Теги: Закальницкий, легкая атлетика, спортивная ходьба

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Сегодня, 15:03 » Автор: Иван Мартынов
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