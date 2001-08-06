Украинский пловец Говоров защитил статус чемпиона Европы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В финальном заплыве Говоров до последнего претендовал на мировой рекорд, но в итоге довольствовался обновлением своего же рекорда Европы. Два года назад в Лондоне Андрей в полуфинале показал результат 22,73 секунды, а сегодня снял с этого показателя 0,25 секунды.1. Андрей Говоров (Украина) – 22,482. Бенджамин Прауд (Великобритания) – 22,783. Олег Костин (Россия) – 22,97Говоров стал двукратным чемпионом Европы на длинной воде. Еще три золота в коронной дистанции уроженец Севастополя завоевал на континентальных форумах в 25-метровом бассейне.Золото Андрея Говорова стало вторым для Украины на чемпионате Европы. Ранее Михаил Романчук уверенно выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем, а на дистанции 1500 метров на 0,73 секунды отстал от немца Флориана Веллброка.