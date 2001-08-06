Раздел: Спорт
Украинский пловец Говоров защитил статус чемпиона Европы
Андрей Говоров на чемпионате Европы в Берлине подтвердил статус сильнейшего пловца континента на дистанции 50 метров баттерфляем.
В финальном заплыве Говоров до последнего претендовал на мировой рекорд, но в итоге довольствовался обновлением своего же рекорда Европы. Два года назад в Лондоне Андрей в полуфинале показал результат 22,73 секунды, а сегодня снял с этого показателя 0,25 секунды.
1. Андрей Говоров (Украина) – 22,48
2. Бенджамин Прауд (Великобритания) – 22,78
3. Олег Костин (Россия) – 22,97
Говоров стал двукратным чемпионом Европы на длинной воде. Еще три золота в коронной дистанции уроженец Севастополя завоевал на континентальных форумах в 25-метровом бассейне.
Читайте также: Украинский пловец установил мировой рекорд. Видео
Золото Андрея Говорова стало вторым для Украины на чемпионате Европы. Ранее Михаил Романчук уверенно выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем, а на дистанции 1500 метров на 0,73 секунды отстал от немца Флориана Веллброка.
В финальном заплыве Говоров до последнего претендовал на мировой рекорд, но в итоге довольствовался обновлением своего же рекорда Европы. Два года назад в Лондоне Андрей в полуфинале показал результат 22,73 секунды, а сегодня снял с этого показателя 0,25 секунды.
1. Андрей Говоров (Украина) – 22,48
2. Бенджамин Прауд (Великобритания) – 22,78
3. Олег Костин (Россия) – 22,97
Говоров стал двукратным чемпионом Европы на длинной воде. Еще три золота в коронной дистанции уроженец Севастополя завоевал на континентальных форумах в 25-метровом бассейне.
Читайте также: Украинский пловец установил мировой рекорд. Видео
Золото Андрея Говорова стало вторым для Украины на чемпионате Европы. Ранее Михаил Романчук уверенно выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем, а на дистанции 1500 метров на 0,73 секунды отстал от немца Флориана Веллброка.
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