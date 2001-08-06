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Лига Чемпионов: «Динамо» и «Славия» разошлись результативной ничьей

Лига Чемпионов: «Динамо» и «Славия» разошлись результативной ничьейКиевское «Динамо» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов увезло из Праги результативную ничью.

По сценарию «Динамо» матч мог пойти на третьей минуте – Беседин с нескольких метров замыкал передачу Цыганкову, но ухитрился пробить во вратаря.
«Славия» на правах хозяина активно шла вперед по всему фронту атаки – «Динамо» отвечало дисциплинированной игрой на своей половине поля.

После перерыва чехи с каждой минутой усиливали давление на владения Бойко. Отличные моменты были у Змргала и Хюсбауэра – мяч оба раза прошел в считанных сантиметрах от штанги.

На 82-й минуте «Динамо» в редкой атаке посчастливилось открыть счет – Сидорчук тонкой передачей нашел Вербича, а тот реализовал выход один на один с вратарем.

И все «Динамо» не удалось удержать минимальную победу. В компенсированное время Кендзера сбил Тецлу, а Хюсбауэр мощным ударом реализовал пенальти.

Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между «Динамо» и «Славией» состоится 14 августа в Киеве.

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Славия — Динамо 1:1
Голы: Хюсбауэр, 90+5 (с пенальти) — Вербич, 82

Славия: Коларж — Коуфал, Нгадо-Нгаджи, Дели, Боржил — Соучек, Хюсбауэр — Стох, Сикора (Олайинка, 86), Змргал (Бэлуцэ, 80) — Шкода (Тецл, 60)

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк — Сидорчук, Гармаш, Буяльский (Шепелев, 68) — Цыганков (Андриевский, 90+1), Беседин, Вербич

Предупреждения: Хюсбауэр, Коуфал — Буяльский, Кендзера
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 Теги: Лига Чемпионов, Динамо, Славия

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Сегодня, 22:42 » Автор: Иван Мартынов
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