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Лига Чемпионов: «Бенфика» обыграла «Фенербахче», «Аякс» упустил победу над «Стандардом»

Лига Чемпионов: «Бенфика» обыграла «Фенербахче», «Аякс» упустил победу над «Стандардом»Завершена первая порция матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов.

Возможные соперники «Динамо» по плей-офф квалификации «Стандард» и «Аякс» в первом матче выдали драматичное представление. Голландцы уже в первом тайме повели 2:0, но после перерыва хозяева вырвали ничью, причем спасительный гол был забит в компенсированное время с пенальти.

«Бенфика» с экс-форвардом «Шахтера» Факундо Феррейрой при большом игровом преимуществе ограничилась одним голом в домашнем матче с «Фенербахче».

«Астана» под руководством украинского специалиста Романа Григорчука дома уступила загребскому «Динамо» и практически попрощалась с Лигой Чемпионов.

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Результаты первых матчей третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов:

Астана (Казахстан) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:2
Голы: Будимир, 39, Ольмо, 84

Карабах (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь) – 0:1
Гол: Драгун, 36

Мальме (Швеция) – Видеотон (Венгрия) – 1:1
Голы: Кристиансен, 62 – Него, 71

Црвена Звезда (Сербия) – Спартак Трнава (Словакия) – 1:1
Голы: Бен-Набуан, 23 (с пенальти) – Грендель, 24

Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция) – 1:0
Гол: Серви, 69

Стандард (Бельгия) — Аякс (Нидерланды) – 2:2
Голы: Карсела-Гонсалес, 67, Эмон, 90+4 (пенальти) — Хунтелаар, 19, Тадич, 34
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 Теги: Лига Чемпионов, Бенфика, Аякс

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Сегодня, 00:41 » Автор: Иван Мартынов
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