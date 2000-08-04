Лига Чемпионов: «Бенфика» обыграла «Фенербахче», «Аякс» упустил победу над «Стандардом»

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Возможные соперники «Динамо» по плей-офф квалификации «Стандард» и «Аякс» в первом матче выдали драматичное представление. Голландцы уже в первом тайме повели 2:0, но после перерыва хозяева вырвали ничью, причем спасительный гол был забит в компенсированное время с пенальти.«Бенфика» с экс-форвардом «Шахтера» Факундо Феррейрой при большом игровом преимуществе ограничилась одним голом в домашнем матче с «Фенербахче».«Астана» под руководством украинского специалиста Романа Григорчука дома уступила загребскому «Динамо» и практически попрощалась с Лигой Чемпионов.Астана (Казахстан) –– 0:2Голы: Будимир, 39, Ольмо, 84Карабах (Азербайджан) –– 0:1Гол: Драгун, 36Мальме (Швеция) – Видеотон (Венгрия) – 1:1Голы: Кристиансен, 62 – Него, 71Црвена Звезда (Сербия) – Спартак Трнава (Словакия) – 1:1Голы: Бен-Набуан, 23 (с пенальти) – Грендель, 24– Фенербахче (Турция) – 1:0Гол: Серви, 69Стандард (Бельгия) — Аякс (Нидерланды) – 2:2Голы: Карсела-Гонсалес, 67, Эмон, 90+4 (пенальти) — Хунтелаар, 19, Тадич, 34