«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Барселону»

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«Манчестер Юнайтед» категорически отказался отпускать Погба в «Барселону», сообщает британское издание «Telegraph».За чемпиона мира каталонский гранда предлагал «Красным дьяволам» права на колумбийского защитника Йерри Мину, португальского хавбека Андре Гомеша и ориентировочно 45 миллионов фунтов.Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается всерьез рассматривать предложения по Погба, несмотря на напряженные отношения футболиста с главным тренером клуба Жозе Моуриньо, которые неоднократно публично критиковал француза за невыразительную игру.Погба выступает в «Манчестер Юнайтед» с августа 2016 года. За новоиспеченного чемпиона мира манкунианцы заплатили 105 миллионов евро, что стало новым трансферным рекордом.В «Манчестер Юнайтед» Погба во всех турнирах отыграл 95 голов, забив 15 голов и отдав 18 результативных передач.Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. Ежегодно француз зарабатывает более 15 миллионов фунтов.