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Раздел: Спорт  
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«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Барселону»

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Барселону»«Барселоне» не удалось заполучить звездного французского полузащитника Поля Погба.

«Манчестер Юнайтед» категорически отказался отпускать Погба в «Барселону», сообщает британское издание «Telegraph».

За чемпиона мира каталонский гранда предлагал «Красным дьяволам» права на колумбийского защитника Йерри Мину, португальского хавбека Андре Гомеша и ориентировочно 45 миллионов фунтов.

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается всерьез рассматривать предложения по Погба, несмотря на напряженные отношения футболиста с главным тренером клуба Жозе Моуриньо, которые неоднократно публично критиковал француза за невыразительную игру.

Погба выступает в «Манчестер Юнайтед» с августа 2016 года. За новоиспеченного чемпиона мира манкунианцы заплатили 105 миллионов евро, что стало новым трансферным рекордом.

В «Манчестер Юнайтед» Погба во всех турнирах отыграл 95 голов, забив 15 голов и отдав 18 результативных передач.

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Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. Ежегодно француз зарабатывает более 15 миллионов фунтов.
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 Теги: Манчестер Юнайтед, Погба, Барселона

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Сегодня, 01:04 » Автор: Иван Мартынов
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