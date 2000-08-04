Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по плаванию

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В заплыве на 800 метров вольным стилем Романчук более чем на две секунды опередил олимпийского чемпиона Грегорио Палтриньери.1. Михаил Романчук (Украина) – 7.42,962. Грегорио Палтриньери (Италия) – 7.45,123. Флориан Веллброк (Германия) – 7.45,60Эта медаль стала для Романчука третьей на континентальном форуме в Шотландии. Ранее Михаил первым финишировал в заплыве на 400 метров вольным стилем, а на дистанции 1500 метров показал второй результат.C тремя золотыми наградами Украина в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию занимает шестое место, уступая только России, Великобритании, Франции, Италии и Венгрии.Пополнить медальную копилку Украины в Глазго сегодня могут Андрей Говоров (50 метров вольным стилем) и Дарья Зевина (200 метров на спине).