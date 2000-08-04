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Раздел: Спорт  
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Долгополов перенес операцию и досрочно завершил сезон

Долгополов перенес операцию и досрочно завершил сезонСильнейший теннисист Украины Александр Долгополов из-за травмы кисти в 2018 году на корт не вернется.

На своей странице в «Instagram» Долгополов подтвердил, что в текущем сезоне больше не сыграет. Киевлянин успешно перенес операцию на кисти, а его возвращение в АТР-тур состоится не ранее 2019 года.

«Как вы, наверное, заметили, я не много играл в теннис в этом году. С января у меня были проблемы с кистью, которые мы старались вылечить всеми силами без хирургических вмешательств.

К сожалению, нам это не удалось и пришлось прибегнуть к помощи врачей. Операция прошла успешно, мы надеемся на скорейшее выздоровление. На корте вы сможете меня увидеть не раньше 2019 года, буду держать вас в курсе», – написал Долгополов.

Длительный простой существенно скажется на рейтинговом положении Долгополова. Уже в сентябре Александр может потерять статус первой ракетки Украины, а его вылет из топ-100 произойдет после Открытого чемпионата США.

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В 2018 году Александр Долгополов провел лишь 10 матчей, одержав 5 побед. Лучшим результатом украинца стал четвертьфинал на турнире в Брисбене.
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 Теги: Долгополов, теннис

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Сегодня, 15:39 » Автор: Иван Мартынов
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