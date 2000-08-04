Свитолина обыграла Конту и вышла в четвертьфинал Монреаля

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Путевку в четвертьфинал «Rogers Сup» Свитолина оспаривала в матче с первой ракеткой Великобритании Йоханной Контой. По личным встречам украинка вела 3:0 и считалась неоспоримым фаворитом матча.Первый сет Свитолина забрала за счет брейка в четвертом гейме и качественной игры с первой подачи (14 из 17 выигранных мячей, 82%). Регулярно помогала Элине и соперница, совершавшая в каждом гейме по несколько невынужденных ошибок.Во втором сете Свитолина традиционно для последних матчей сбавила, чем Конта едва ли не воспользовалась. Британка при счете 1:2 сделала два брейка подряд и повела 4:2. Элина вовремя опомнилась и уверенно забрала концовку сета – в девятом гейме украинка с четвертой попытки сделала решающий брейк, а затем под ноль подала на матч.В матче с Контой Свитолина подала 4 эйса, допустила 3 двойных ошибки, реализовала 4 из 7 брейк-поинтов и выиграла 72% розыгрышей с первой подачи.В четвертьфинале представительного турнира в Монреале Элина Свитолина сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и бельгийкой Элисой Мертенс.– Йоханна Конта (Великобритания) – 6:3, 6:4