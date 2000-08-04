«Львов» в меньшинстве не удержал победу над «Олимпиком»

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На старте матча команды обменялись убойными моментами – Бандура нейтрализовал выход Балашова один на один, а у противоположных ворот похожим моментом не воспользовался Волошинович.До перерыва «Львов» на ровном матче остался в меньшинстве – Приймак с интервалом в 8 минут получил две желтых карточки. Главный рефери матча Анатолий Абдула по делу наказал защитника гостей за второй фол, но первый «горчичник» был не настолько очевидным.Несмотря на численное преимущество, «Олимпику» не удавалось полностью завладеть инициативой. «Львов» неплохо атаковал, и на 68-й минуте гостий вышли вперед – Воронин навесил со штрафного, а Адамюк на втором этаже переиграл всех опекунов и вколотил мяч в сетку.Казалось, «Олимпику» уже не избежать домашнего поражения, но команде Романа Санжара на выручку пришел Евгений Пасич – хавбек шикарным дальним ударом метров с 30-ти отправил мяч в правый верхний угол.В пятом туре «Олимпик» на выезде сыграет с «Зарей», а «Львов» примет «Шахтер».Олимпик - ФК Львов 1:1Голы: Е. Пасич, 86 - Адамюк, 68: Крынский - Зубейко, Гришко, Кравченко, Е. Пасич - Кольцов (Тейшейра, 46), Вакуленко - Ксенз (Г. Пасич, 72), Сондей, Балашов (Трояновский, 66) - Дегтярев: Бандура - Тейлор, Адамюк, Парамонов, Воронин - Приймак, Каленчук - Волошинович (Мартан, 90), Аугусто (Рафаэль, 46), Западня - Бруно (Панамби, 64)Предупреждения: Гришко, Зубейко, Трояновский - ПриймакУдаление: Приймак, 39