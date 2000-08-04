Раздел: Спорт
«Львов» в меньшинстве не удержал победу над «Олимпиком»
В стартовом матче 4-го тура Премьер-лиги «Олимпик» и «Львов» обменялись голами.
На старте матча команды обменялись убойными моментами – Бандура нейтрализовал выход Балашова один на один, а у противоположных ворот похожим моментом не воспользовался Волошинович.
До перерыва «Львов» на ровном матче остался в меньшинстве – Приймак с интервалом в 8 минут получил две желтых карточки. Главный рефери матча Анатолий Абдула по делу наказал защитника гостей за второй фол, но первый «горчичник» был не настолько очевидным.
Несмотря на численное преимущество, «Олимпику» не удавалось полностью завладеть инициативой. «Львов» неплохо атаковал, и на 68-й минуте гостий вышли вперед – Воронин навесил со штрафного, а Адамюк на втором этаже переиграл всех опекунов и вколотил мяч в сетку.
Казалось, «Олимпику» уже не избежать домашнего поражения, но команде Романа Санжара на выручку пришел Евгений Пасич – хавбек шикарным дальним ударом метров с 30-ти отправил мяч в правый верхний угол.
В пятом туре «Олимпик» на выезде сыграет с «Зарей», а «Львов» примет «Шахтер».
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Олимпик - ФК Львов 1:1
Голы: Е. Пасич, 86 - Адамюк, 68
Олимпик: Крынский - Зубейко, Гришко, Кравченко, Е. Пасич - Кольцов (Тейшейра, 46), Вакуленко - Ксенз (Г. Пасич, 72), Сондей, Балашов (Трояновский, 66) - Дегтярев
ФК Львов: Бандура - Тейлор, Адамюк, Парамонов, Воронин - Приймак, Каленчук - Волошинович (Мартан, 90), Аугусто (Рафаэль, 46), Западня - Бруно (Панамби, 64)
Предупреждения: Гришко, Зубейко, Трояновский - Приймак
Удаление: Приймак, 39
На старте матча команды обменялись убойными моментами – Бандура нейтрализовал выход Балашова один на один, а у противоположных ворот похожим моментом не воспользовался Волошинович.
До перерыва «Львов» на ровном матче остался в меньшинстве – Приймак с интервалом в 8 минут получил две желтых карточки. Главный рефери матча Анатолий Абдула по делу наказал защитника гостей за второй фол, но первый «горчичник» был не настолько очевидным.
Несмотря на численное преимущество, «Олимпику» не удавалось полностью завладеть инициативой. «Львов» неплохо атаковал, и на 68-й минуте гостий вышли вперед – Воронин навесил со штрафного, а Адамюк на втором этаже переиграл всех опекунов и вколотил мяч в сетку.
Казалось, «Олимпику» уже не избежать домашнего поражения, но команде Романа Санжара на выручку пришел Евгений Пасич – хавбек шикарным дальним ударом метров с 30-ти отправил мяч в правый верхний угол.
В пятом туре «Олимпик» на выезде сыграет с «Зарей», а «Львов» примет «Шахтер».
Читайте также: «Карпаты» упустили победу над «Олимпиком»
Олимпик - ФК Львов 1:1
Голы: Е. Пасич, 86 - Адамюк, 68
Олимпик: Крынский - Зубейко, Гришко, Кравченко, Е. Пасич - Кольцов (Тейшейра, 46), Вакуленко - Ксенз (Г. Пасич, 72), Сондей, Балашов (Трояновский, 66) - Дегтярев
ФК Львов: Бандура - Тейлор, Адамюк, Парамонов, Воронин - Приймак, Каленчук - Волошинович (Мартан, 90), Аугусто (Рафаэль, 46), Западня - Бруно (Панамби, 64)
Предупреждения: Гришко, Зубейко, Трояновский - Приймак
Удаление: Приймак, 39
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