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«Шахтер» оформил волевую победу над «Ворсклой»

«Шахтер» оформил волевую победу над «Ворсклой»Чемпион Украины «Шахтер» в 4-м туре Премьер-лиги одержал трудовую победу над «Ворсклой».

«Шахтер» долго входил в игру, чем «Ворскла» воспользовалась в середине первого тайма – после подачи углового Шарпар выиграл воздушную дуэль у Исмаили и по недосягаемой для Пятова траектории отправил мяч в дальний угол.

Тут же Пердута мог удваивать преимущество «Ворсклы», но в ближнем бою не смог переиграть Пятова. До свистка на перерыв «Шахтер» ответил двойным моментом Мораеса-Степаненко – от пропущенного мяча «Ворсклу» спасли Шуст и штанга.

На второй тайм вышел совсем другой «Шахтер», и «Ворскла» быстро ощутила эту разницу. «Горнякам» понадобилось всего 12 минут, чтобы полностью перевернуть ход матча – Марлос элегантно разобрался с опекунами и технично пробил в дальний угол, Степаненко протолкнул мяч в пустые ворота после передачи Мораеса, а ударный отрезок «Шахтера» завершил Хочолава, пробивший Шуста ударом метров с 15-ти.

На трех голах «Шахтер» не остановился – точку в матче на 74-й минуте поставил Мораес, которому на пустые ворота мяч выложил Тайсон.

В 5-м туре «Шахтер» 18 августа на выезде сыграет против «Львова». «Ворскла» на день позже примет «Мариуполь».

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Шахтер - Ворскла 4:1
Голы: Марлос, 50, Степаненко, 59, Хочолава, 62, Мораес, 74 - Шарпар, 25.

Шахтер: Пятов - Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 75) - Марлос, Нем (Фернандо, 69), Тайсон - Мораес (Тотовицкий, 82).

Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку (Мысык, 75), Мартыненко, Ребенок - Чеснаков, Шарпар (Скляр, 67) - Кобахидзе, Габелок, Кравченко - Карека (Гиоргадзе, 79).

Предупреждения: Степаненко - Карека, Габелок.
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 Теги: чемпионат Украины, Шахтер, Ворскла

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Сегодня, 21:26 » Автор: Иван Мартынов
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