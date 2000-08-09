АПЛ: «Челси» и «Тоттенхэм» открыли сезон выездными победами

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Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дебютировал в Премьер-лиге разгромной победой над «Хаддерсфилдом». Стартовые три очка в копилку «Синих» организовали игроки средней линии – в концовке первого тайма Канте и Жоржиньо обеспечили гостям преимущество в два гола.«Тоттенхэму» непросто дался выездной матч против «Ньюкасла» - «Сороки» ни в чем не уступали гостям из столицы, но две ошибки у своих ворот и слабая реализация моментов стоили им домашнего поражения. Кульминационный момент матча произошел на 85-й минуте, когда мяч после удара Рондона и рикошета от Вертонгена попал в перекладину ворот «Тоттенхэма» и вылетел в поле.Самый дорогой футболист в истории «Эвертона» Ришарлисон оформил дубль в выездном матче с «Вулверхэмптоном», что не помогло его команде взять три очка.Первый тур сезона в воскресенье завершится матчами «Ливерпуль» - «Вест Хэм», «Саутгемптон» - «Бернли» и «Арсенал» - «Манчестер Сити».– Кардифф 2:0Гол: Фрэйзер, 24, Уилсон, 90+1Хаддерсфилд —0:3Голы: Канте, 34, Жоржиньо, 45 (с пенальти), Педро, 80Фулхэм –0:2Гол: Шлупп, 41, Заа, 80– Брайтон 2:0Голы: Перейра, 35, 54Ньюкасл -1:2Голы: Ритчи, 11 - Вертонген, 8, Алли, 18Вулверхэмптон - Эвертон 2:2Голы: Невеш, 44, Хименес, 80 - Ришарлисон, 17, 67