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АПЛ: «Челси» и «Тоттенхэм» открыли сезон выездными победами

АПЛ: «Челси» и «Тоттенхэм» открыли сезон выездными победамиВ Англии продолжается стартовый тур Премьер-лиги сезона 2018-2019.

Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дебютировал в Премьер-лиге разгромной победой над «Хаддерсфилдом». Стартовые три очка в копилку «Синих» организовали игроки средней линии – в концовке первого тайма Канте и Жоржиньо обеспечили гостям преимущество в два гола.

«Тоттенхэму» непросто дался выездной матч против «Ньюкасла» - «Сороки» ни в чем не уступали гостям из столицы, но две ошибки у своих ворот и слабая реализация моментов стоили им домашнего поражения. Кульминационный момент матча произошел на 85-й минуте, когда мяч после удара Рондона и рикошета от Вертонгена попал в перекладину ворот «Тоттенхэма» и вылетел в поле.

Самый дорогой футболист в истории «Эвертона» Ришарлисон оформил дубль в выездном матче с «Вулверхэмптоном», что не помогло его команде взять три очка.

Первый тур сезона в воскресенье завершится матчами «Ливерпуль» - «Вест Хэм», «Саутгемптон» - «Бернли» и «Арсенал» - «Манчестер Сити».

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Результаты матчей дня:

Борнмут – Кардифф 2:0
Гол: Фрэйзер, 24, Уилсон, 90+1

Хаддерсфилд —Челси 0:3
Голы: Канте, 34, Жоржиньо, 45 (с пенальти), Педро, 80

Фулхэм – Кристал Пэлас 0:2
Гол: Шлупп, 41, Заа, 80

Уотфорд – Брайтон 2:0
Голы: Перейра, 35, 54

Ньюкасл - Тоттенхэм 1:2
Голы: Ритчи, 11 - Вертонген, 8, Алли, 18

Вулверхэмптон - Эвертон 2:2
Голы: Невеш, 44, Хименес, 80 - Ришарлисон, 17, 67
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 Теги: чемпионат Англии, Челси, Тоттенхэм

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Сегодня, 21:56 » Автор: Иван Мартынов
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