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«Тоттенхэм» выиграл Международный кубок чемпионов
Английский «Тоттенхэм» стал победителем международного товарищеского турнира при участии 18 клубов из топ-чемпионатов Европы.
Предсезонную подготовку с участием в Международном кубке чемпионов построили практически все топ-клубы: Англия отправила на турнир «Арсенал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Ман Юнайтед» и «Челси», Испанию представляли «Барселона», «Реал» и «Атлетико», Германию – «Бавария» и «Боруссия» Д, а Италию – «Интер», «Милан», «Рома» и «Ювентус».
В рамках International Champions Cup каждый клуб сыграл по три матча. Поединки проходили с 21 июля по 11 августа в 22 городах в США, Сингапуре, Австрии, Италии, Ирландии, Франции, Испании и Португалии.
Ни одной команде не удалось набрать максимальные 9 очков. По 7 баллов у «Тоттенхэма», «Боруссии» Д и «Интер». За счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей победа в Международном кубке чемпионов досталась клубу из Лондона.
Итоговая турнирная таблица:
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Статус лучшего бомбардира турнира между собой разделили полузащитник «Реала» Марко Асенсио и форвард «Арсенала» Александр Ляказетт – по 3 гола.
Предсезонную подготовку с участием в Международном кубке чемпионов построили практически все топ-клубы: Англия отправила на турнир «Арсенал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Ман Юнайтед» и «Челси», Испанию представляли «Барселона», «Реал» и «Атлетико», Германию – «Бавария» и «Боруссия» Д, а Италию – «Интер», «Милан», «Рома» и «Ювентус».
В рамках International Champions Cup каждый клуб сыграл по три матча. Поединки проходили с 21 июля по 11 августа в 22 городах в США, Сингапуре, Австрии, Италии, Ирландии, Франции, Испании и Португалии.
Ни одной команде не удалось набрать максимальные 9 очков. По 7 баллов у «Тоттенхэма», «Боруссии» Д и «Интер». За счет лучшей разницы забитых-пропущенных мячей победа в Международном кубке чемпионов досталась клубу из Лондона.
Итоговая турнирная таблица:
Читайте также: Лунин с «Реалом» выиграл кубок Сантьяго Бернабеу
Статус лучшего бомбардира турнира между собой разделили полузащитник «Реала» Марко Асенсио и форвард «Арсенала» Александр Ляказетт – по 3 гола.
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