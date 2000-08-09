Раздел: Спорт
«Ман Сити» разобрался с «Арсеналом», «Ливерпуль» испортил дебют Ярмоленко
Сыграны заключительный матчи 1-го тура английской Премьер-лиги 2018-2019.
В центральном матче тура «Арсенал» впервые за 22 года сыграл без Арсена Венгера. Дебют Унаи Эмери в домашнем матче с «Манчестер Сити» выдался неудачным – «Горожане» забили по голу в каждом тайме и закономерно увезли из Лондона три очка.
«Ливерпуль» на «Анфилде» не пожалел «Вест Хэм» - «Молотобойцы» от одного из претендентов на чемпионство получили четыре безответных мяча. Мохаммед Салах и Садио Мане в первом тайме забили в пустые ворота, после перерыва Мане из метрового офсайда оформил дубль, а точку в матче поставил Старридж, замкнувший дальнюю штангу спустя минуту после выхода на замену.
Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини оставил Андрея Ярмоленко в запасе. Украинец вышел на замену на 67-й минуте при счете 0:3. Экс-лидер «Динамо» запомнился серией фланговых передач, ни одна из которых не дошла до адресата.
Читайте также: АПЛ: «Ман Сити» поиздевался над «Арсеналом»
Результаты матчей дня:
Арсенал - Манчестер Сити 0:2
Голы: Стерлинг, 14, Б. Силва, 64
Ливерпуль - Вест Хэм 4:0
Голы: Салах, 19, Мане, 45+2, 53, Старридж, 88
Саутгемптон - Бернли 0:0
В центральном матче тура «Арсенал» впервые за 22 года сыграл без Арсена Венгера. Дебют Унаи Эмери в домашнем матче с «Манчестер Сити» выдался неудачным – «Горожане» забили по голу в каждом тайме и закономерно увезли из Лондона три очка.
«Ливерпуль» на «Анфилде» не пожалел «Вест Хэм» - «Молотобойцы» от одного из претендентов на чемпионство получили четыре безответных мяча. Мохаммед Салах и Садио Мане в первом тайме забили в пустые ворота, после перерыва Мане из метрового офсайда оформил дубль, а точку в матче поставил Старридж, замкнувший дальнюю штангу спустя минуту после выхода на замену.
Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини оставил Андрея Ярмоленко в запасе. Украинец вышел на замену на 67-й минуте при счете 0:3. Экс-лидер «Динамо» запомнился серией фланговых передач, ни одна из которых не дошла до адресата.
Читайте также: АПЛ: «Ман Сити» поиздевался над «Арсеналом»
Результаты матчей дня:
Арсенал - Манчестер Сити 0:2
Голы: Стерлинг, 14, Б. Силва, 64
Ливерпуль - Вест Хэм 4:0
Голы: Салах, 19, Мане, 45+2, 53, Старридж, 88
Саутгемптон - Бернли 0:0
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