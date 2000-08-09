» » «Ман Сити» разобрался с «Арсеналом», «Ливерпуль» испортил дебют Ярмоленко
Раздел: Спорт  
0

«Ман Сити» разобрался с «Арсеналом», «Ливерпуль» испортил дебют Ярмоленко

«Ман Сити» разобрался с «Арсеналом», «Ливерпуль» испортил дебют ЯрмоленкоСыграны заключительный матчи 1-го тура английской Премьер-лиги 2018-2019.

В центральном матче тура «Арсенал» впервые за 22 года сыграл без Арсена Венгера. Дебют Унаи Эмери в домашнем матче с «Манчестер Сити» выдался неудачным – «Горожане» забили по голу в каждом тайме и закономерно увезли из Лондона три очка.

«Ливерпуль» на «Анфилде» не пожалел «Вест Хэм» - «Молотобойцы» от одного из претендентов на чемпионство получили четыре безответных мяча. Мохаммед Салах и Садио Мане в первом тайме забили в пустые ворота, после перерыва Мане из метрового офсайда оформил дубль, а точку в матче поставил Старридж, замкнувший дальнюю штангу спустя минуту после выхода на замену.

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини оставил Андрея Ярмоленко в запасе. Украинец вышел на замену на 67-й минуте при счете 0:3. Экс-лидер «Динамо» запомнился серией фланговых передач, ни одна из которых не дошла до адресата.

Читайте также: АПЛ: «Ман Сити» поиздевался над «Арсеналом»

Результаты матчей дня:

Арсенал - Манчестер Сити 0:2
Голы: Стерлинг, 14, Б. Силва, 64

Ливерпуль - Вест Хэм 4:0
Голы: Салах, 19, Мане, 45+2, 53, Старридж, 88

Саутгемптон - Бернли 0:0
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Англии, Манчестер Сити, Ливерпуль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:05 » Автор: Иван Мартынов
     243
     0

Похожие новости по теме

АПЛ: «Сити» оформил чемпионство, «Ливерпуль» приблизился к «Юнайтед» АПЛ: «Сити» оформил чемпионство, «Ливерпуль» приблизился к «Юнайтед»

Сыграны матчи 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Ливерпуль» повторно обыграл «Ман Сити» в 1/4 финала Лиги Чемпионов «Ливерпуль» повторно обыграл «Ман Сити» в 1/4 финала Лиги Чемпионов

«Ливерпуль» одержал волевую победу на «Этихаде» в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» разбил «Ман Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов «Ливерпуль» разбил «Ман Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

Английское дерби в четвертьфинале Лиги Чемпионов завершилось разгромным триумфом «Ливерпуля» над «Манчестер Сити».

АПЛ: «Ман Сити» в шаге от титула, «Челси» теряет контакт с топ-4 АПЛ: «Ман Сити» в шаге от титула, «Челси» теряет контакт с топ-4

Сыграны матчи 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

АПЛ: рекорд «Ман Сити», дебют Зинченко АПЛ: рекорд «Ман Сити», дебют Зинченко

Вашему вниманию результаты матчей 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх