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«Черноморец» обыграл «Десну» и ворвался в топ-4

«Черноморец» обыграл «Десну» и ворвался в топ-4«Черноморец» в заключительном матче 4-го тура Премьер-лиги вырвал победу над «Десной».

Матч плавно приближался к закономерной нулевой ничье, но на 72-й минуте «Черноморцу» улыбнулась удача. После подачи штрафного в исполнении Чорния мяч перелетел всех и дважды коснулся каркаса ворота – первым на подборе оказался Смирнов, головой сбросивший мяч в пустые ворота.

У «Десны» оставалось более 20 минут на спасение, однако организовать полноценный штурм ворот гости из Чернигова так и не смогли. «Черноморец» одержал вторую победу в сезоне и неожиданно оказался в еврокубковой зоне.

«Черноморец» в 5-м туре на выезде сыграет с киевским «Арсеналом». «Десна» прервать двухматчевую серию поражений попробует в домашнем матче с «Карпатами».

Черноморец - Десна 1:0
Гол: Смирнов, 72

Черноморец: Литовченко - Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин - Савченко (Мусолитин, 85), Смирнов - Татарков (Леонов, 90+1), Бабенко, Чорний - Диденко (Шторгин, 74).

Десна: Паст - Люлька (Банасевич, 54), Гитченко, Братков, Мостовой - А. Фаворов (Коберидзе, 82), Огиря - Д. Фаворов, Хлебас, Кисиль (Старенький, 67) – Филиппов

Турнирная таблица:

«Черноморец» обыграл «Десну» и ворвался в топ-4








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Лучшие бомбардиры:

3 – Мораес (Шахтер)
2 – Банада (Александрия)
2 – Филиппов (Десна)
2 – Хлебас (Десна)
2 – Марлос (Шахтер)
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 Теги: чемпионат Украины, Черноморец, Десна

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Сегодня, 21:40 » Автор: Иван Мартынов
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