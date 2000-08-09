«Черноморец» обыграл «Десну» и ворвался в топ-4

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Матч плавно приближался к закономерной нулевой ничье, но на 72-й минуте «Черноморцу» улыбнулась удача. После подачи штрафного в исполнении Чорния мяч перелетел всех и дважды коснулся каркаса ворота – первым на подборе оказался Смирнов, головой сбросивший мяч в пустые ворота.У «Десны» оставалось более 20 минут на спасение, однако организовать полноценный штурм ворот гости из Чернигова так и не смогли. «Черноморец» одержал вторую победу в сезоне и неожиданно оказался в еврокубковой зоне.«Черноморец» в 5-м туре на выезде сыграет с киевским «Арсеналом». «Десна» прервать двухматчевую серию поражений попробует в домашнем матче с «Карпатами».- Десна 1:0Гол: Смирнов, 72: Литовченко - Романюк, Рыжук, Грачев, Трубочкин - Савченко (Мусолитин, 85), Смирнов - Татарков (Леонов, 90+1), Бабенко, Чорний - Диденко (Шторгин, 74).: Паст - Люлька (Банасевич, 54), Гитченко, Братков, Мостовой - А. Фаворов (Коберидзе, 82), Огиря - Д. Фаворов, Хлебас, Кисиль (Старенький, 67) – Филиппов3 – Мораес (Шахтер)2 – Банада (Александрия)2 – Филиппов (Десна)2 – Хлебас (Десна)2 – Марлос (Шахтер)