Раздел: Спорт
Ломаченко признан «суперчемпионом» по версии WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) предоставила украинцу Василию Ломаченко (11-1,9 КО) особенный статус.
По информации портала «Ring Polska», в WBA предоставили Ломаченко статус «суперчемпиона», что позволит Василию стать обязательным претендентом на титул WBA в любой весовой категории.
Что касается пояса Ломаченко в легком весе, то решением WBA его оспорят битый Василием Хорхе Линарес (44-4, 27 КО) и малоизвестный боксер из Индонезии Дауд Йордан (38-3, 26 КО). Всемирная боксерская ассоциация уже уведомила промоутеров двух боксеров об этом решении.
Василий Ломаченко из-за травмы плеча, полученной в бою с Линаресом, лег на операционный стол и отложил свой следующий бой. На ринг двукратный олимпийский чемпион вернется в конце года, а его вероятным соперником станет обладатель титула WBO Рэй Бельтран (35-7-1, 21 КО), который в конце августа проведет защиту своего титула.
Читайте также: Российский чемпион проиграл брутальным нокаутом
Ранее в WBA статус «суперчемпиона» предоставили и Александру Усику (15-0, 11 КО), владеющему всеми титулами в тяжелом дивизионе.
По информации портала «Ring Polska», в WBA предоставили Ломаченко статус «суперчемпиона», что позволит Василию стать обязательным претендентом на титул WBA в любой весовой категории.
Что касается пояса Ломаченко в легком весе, то решением WBA его оспорят битый Василием Хорхе Линарес (44-4, 27 КО) и малоизвестный боксер из Индонезии Дауд Йордан (38-3, 26 КО). Всемирная боксерская ассоциация уже уведомила промоутеров двух боксеров об этом решении.
Василий Ломаченко из-за травмы плеча, полученной в бою с Линаресом, лег на операционный стол и отложил свой следующий бой. На ринг двукратный олимпийский чемпион вернется в конце года, а его вероятным соперником станет обладатель титула WBO Рэй Бельтран (35-7-1, 21 КО), который в конце августа проведет защиту своего титула.
Читайте также: Российский чемпион проиграл брутальным нокаутом
Ранее в WBA статус «суперчемпиона» предоставили и Александру Усику (15-0, 11 КО), владеющему всеми титулами в тяжелом дивизионе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
145
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
- Смешные фотки, которые могли сделать только в России
- Потешные дети, умеющие спать где угодно
- Украина попросила партнеров ввести санкции против портов России
- Художник создает невероятно смешные комиксы на запретные темы
- Россия сознательно затягивает конфликт на Донбассе
- Отношения влюбленных в забавных комиксах
- Собака забирается на крышу, чтобы поскорее увидеть хозяина
- Пользователей Сети озадачила рыба с конской головой
- Подборка отличных анекдотов для позитивного воскресенья
- В Германии назойливая белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Пользователи Сети забавно высмеяли «дачу Путина»
- Санкции против России показали в меткой карикатуре
- В США французский бульдог помог хозяину выиграть в лотерею
- Буйная россиянка, устроившая дебош в самолете, насмешила Сеть
- Сеть покорил малыш, спасший утку от верной смерти
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Оставьте свой комментарий