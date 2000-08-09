Ломаченко признан «суперчемпионом» по версии WBA

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По информации портала «Ring Polska», в WBA предоставили Ломаченко статус «суперчемпиона», что позволит Василию стать обязательным претендентом на титул WBA в любой весовой категории.Что касается пояса Ломаченко в легком весе, то решением WBA его оспорят битый Василием Хорхе Линарес (44-4, 27 КО) и малоизвестный боксер из Индонезии Дауд Йордан (38-3, 26 КО). Всемирная боксерская ассоциация уже уведомила промоутеров двух боксеров об этом решении.Василий Ломаченко из-за травмы плеча, полученной в бою с Линаресом, лег на операционный стол и отложил свой следующий бой. На ринг двукратный олимпийский чемпион вернется в конце года, а его вероятным соперником станет обладатель титула WBO Рэй Бельтран (35-7-1, 21 КО), который в конце августа проведет защиту своего титула.Ранее в WBA статус «суперчемпиона» предоставили и Александру Усику (15-0, 11 КО), владеющему всеми титулами в тяжелом дивизионе.