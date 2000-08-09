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Раздел: Спорт  
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Первая лига: «Волынь» единолично возглавила таблицу

Первая лига: «Волынь» единолично возглавила таблицуСыграны матчи четвертого тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Первой лиги.

Очередной гол Дениса Кожанова принес «Волынь» минимальную победу над «Авангардом», а неожиданная домашняя осечка «Днепра-1» в принципиальном матче против «Металлиста-1925» сделала клуб из Луцка единоличным лидером, причем в четырех турах «Волынь» наряду с «Колосом» ни разу не пропустила.

Прошлогодний участник Премьер-лиги «Звезда» с возвращением в Первую лигу очков еще не набирала. По состоянию на середину августа клуб из
Кропивницкого уверенно идет на вылет во Вторую лигу.

Результаты матчей 4-го тура:

Оболонь-Бровар (Киев) – Звезда (Кропивницкий) – 1:0
Гол: Слободян, 44

Ингулец (Петрово) – МФК Николаев 2:0
Голы: Клименко, 2, Акименко, 22

СК Днепр-1 (Днепр) – Металлист 1925 (Харьков) 0:2
Гол: Поспелов, 38, Сула, 55

Балканы (Заря) – Рух (Винники) 2:1
Голы: Болокан, 86, Опря, 90+2 – И.Билый, 3

ПФК Сумы – Агробизнес (Волочиск) – 1:1
Голы: Тарануха, 79 – Слотюк, 31

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Колос (Коваливка) – 0:1
Гол: Гавриш, 90

Авангард (Краматорск) – Волынь (Луцк) – 0:1
Гол: Кожанов, 35

Кобра – Горняк-Спорт – неявка хозяев

Турнирная таблица:

Первая лига: «Волынь» единолично возглавила таблицу









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Лучшие бомбардиры:

4 – Синица (Металлист-1925)
4 – Кожанов (Волынь)
4 – Кулиш (Днепр-1)
3 – Яворский (Сумы)
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 Теги: Первая лига, Волынь, футбол

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Сегодня, 23:01 » Автор: Иван Мартынов
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