Первая лига: «Волынь» единолично возглавила таблицу

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Очередной гол Дениса Кожанова принес «Волынь» минимальную победу над «Авангардом», а неожиданная домашняя осечка «Днепра-1» в принципиальном матче против «Металлиста-1925» сделала клуб из Луцка единоличным лидером, причем в четырех турах «Волынь» наряду с «Колосом» ни разу не пропустила.Прошлогодний участник Премьер-лиги «Звезда» с возвращением в Первую лигу очков еще не набирала. По состоянию на середину августа клуб изКропивницкого уверенно идет на вылет во Вторую лигу.– Звезда (Кропивницкий) – 1:0Гол: Слободян, 44– МФК Николаев 2:0Голы: Клименко, 2, Акименко, 22СК Днепр-1 (Днепр) –0:2Гол: Поспелов, 38, Сула, 55– Рух (Винники) 2:1Голы: Болокан, 86, Опря, 90+2 – И.Билый, 3ПФК Сумы – Агробизнес (Волочиск) – 1:1Голы: Тарануха, 79 – Слотюк, 31Прикарпатье (Ивано-Франковск) –– 0:1Гол: Гавриш, 90Авангард (Краматорск) –– 0:1Гол: Кожанов, 35Кобра –– неявка хозяев4 – Синица (Металлист-1925)4 – Кожанов (Волынь)4 – Кулиш (Днепр-1)3 – Яворский (Сумы)