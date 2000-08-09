«Барселона» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок Испании

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Обновленный формат Суперкубка Испании (один матч вместо двух) сразу же преподнес историческое событие. На 10-й минуте после гола Сарабии впервые в истории испанского футбола была использована система видеопомощи судье.«Барселона» отыгралась только в концовке первого тайма – Месси со штрафного попал в штангу, а Пике оказался первым на добивании.Вперед каталонцы вышли на 78-й минуте – Дембеле, предварительно не реализовав выход один на один с вратарем, реабилитировался шикарным дальним ударом.В компенсированное время «Севилья» получила идеальный шанс сравнять счет, однако Бен Йеддер с пенальти не смог переиграть тер Штегена.«Барселона» в 13-й раз завоевала Суперкубок Испании, а Лионель Месси официально стал самым титулованным футболистом в истории клуба, выиграв за14 лет 33 трофея.- Севилья 2:1Голы: Пике, 42, Дембеле, 78 - Сарабия, 10.: тер Штеген - Семеду, Ленгле, Пике, Альба - Артур (Коутиньо, 53), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 46) - Месси, Суарес, Дембеле (Ар. Видаль, 86).: Вацлик - Меркадо (Бен Йеддер, 85), Кьяер, Гомес - Навас, Банега, Меса, Эскудеро - Сарабия (Ал. Видаль, 71), Муриэль (Силва, 60), Васкес.Предупреждения: Бускетс, Ленгле, тер Штеген - Васкес, Ал. Видаль, Меса.