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«Барселона» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок Испании

«Барселона» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок Испании«Барселона» и «Севилья» в Танжере (Марокко) открыли в Испании новый футбольный сезон.

Обновленный формат Суперкубка Испании (один матч вместо двух) сразу же преподнес историческое событие. На 10-й минуте после гола Сарабии впервые в истории испанского футбола была использована система видеопомощи судье.

«Барселона» отыгралась только в концовке первого тайма – Месси со штрафного попал в штангу, а Пике оказался первым на добивании.

Вперед каталонцы вышли на 78-й минуте – Дембеле, предварительно не реализовав выход один на один с вратарем, реабилитировался шикарным дальним ударом.

В компенсированное время «Севилья» получила идеальный шанс сравнять счет, однако Бен Йеддер с пенальти не смог переиграть тер Штегена.
«Барселона» в 13-й раз завоевала Суперкубок Испании, а Лионель Месси официально стал самым титулованным футболистом в истории клуба, выиграв за
14 лет 33 трофея.

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Барселона - Севилья 2:1
Голы: Пике, 42, Дембеле, 78 - Сарабия, 10.

Барселона: тер Штеген - Семеду, Ленгле, Пике, Альба - Артур (Коутиньо, 53), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 46) - Месси, Суарес, Дембеле (Ар. Видаль, 86).

Севилья: Вацлик - Меркадо (Бен Йеддер, 85), Кьяер, Гомес - Навас, Банега, Меса, Эскудеро - Сарабия (Ал. Видаль, 71), Муриэль (Силва, 60), Васкес.

Предупреждения: Бускетс, Ленгле, тер Штеген - Васкес, Ал. Видаль, Меса.
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 Теги: Барселона, Севилья, Суперкубок Испании

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Сегодня, 09:56 » Автор: Иван Мартынов
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