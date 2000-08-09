Раздел: Спорт
«Барселона» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок Испании
«Барселона» и «Севилья» в Танжере (Марокко) открыли в Испании новый футбольный сезон.
Обновленный формат Суперкубка Испании (один матч вместо двух) сразу же преподнес историческое событие. На 10-й минуте после гола Сарабии впервые в истории испанского футбола была использована система видеопомощи судье.
«Барселона» отыгралась только в концовке первого тайма – Месси со штрафного попал в штангу, а Пике оказался первым на добивании.
Вперед каталонцы вышли на 78-й минуте – Дембеле, предварительно не реализовав выход один на один с вратарем, реабилитировался шикарным дальним ударом.
В компенсированное время «Севилья» получила идеальный шанс сравнять счет, однако Бен Йеддер с пенальти не смог переиграть тер Штегена.
«Барселона» в 13-й раз завоевала Суперкубок Испании, а Лионель Месси официально стал самым титулованным футболистом в истории клуба, выиграв за
14 лет 33 трофея.
Читайте также: «Барселона» - самый титулованный клуб десятилетия
Барселона - Севилья 2:1
Голы: Пике, 42, Дембеле, 78 - Сарабия, 10.
Барселона: тер Штеген - Семеду, Ленгле, Пике, Альба - Артур (Коутиньо, 53), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 46) - Месси, Суарес, Дембеле (Ар. Видаль, 86).
Севилья: Вацлик - Меркадо (Бен Йеддер, 85), Кьяер, Гомес - Навас, Банега, Меса, Эскудеро - Сарабия (Ал. Видаль, 71), Муриэль (Силва, 60), Васкес.
Предупреждения: Бускетс, Ленгле, тер Штеген - Васкес, Ал. Видаль, Меса.
Обновленный формат Суперкубка Испании (один матч вместо двух) сразу же преподнес историческое событие. На 10-й минуте после гола Сарабии впервые в истории испанского футбола была использована система видеопомощи судье.
«Барселона» отыгралась только в концовке первого тайма – Месси со штрафного попал в штангу, а Пике оказался первым на добивании.
Вперед каталонцы вышли на 78-й минуте – Дембеле, предварительно не реализовав выход один на один с вратарем, реабилитировался шикарным дальним ударом.
В компенсированное время «Севилья» получила идеальный шанс сравнять счет, однако Бен Йеддер с пенальти не смог переиграть тер Штегена.
«Барселона» в 13-й раз завоевала Суперкубок Испании, а Лионель Месси официально стал самым титулованным футболистом в истории клуба, выиграв за
14 лет 33 трофея.
Читайте также: «Барселона» - самый титулованный клуб десятилетия
Барселона - Севилья 2:1
Голы: Пике, 42, Дембеле, 78 - Сарабия, 10.
Барселона: тер Штеген - Семеду, Ленгле, Пике, Альба - Артур (Коутиньо, 53), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 46) - Месси, Суарес, Дембеле (Ар. Видаль, 86).
Севилья: Вацлик - Меркадо (Бен Йеддер, 85), Кьяер, Гомес - Навас, Банега, Меса, Эскудеро - Сарабия (Ал. Видаль, 71), Муриэль (Силва, 60), Васкес.
Предупреждения: Бускетс, Ленгле, тер Штеген - Васкес, Ал. Видаль, Меса.
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