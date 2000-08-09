Раздел: Спорт
Свитолина впервые за год покинула топ-6 рейтинга WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.
На прошлой неделе Свитолина в Монреале не смогла защитить 900 очков за прошлогоднюю победу в Торонто, что стоило Элине падения на седьмую строку. Первая ракетка Украины впервые за 15 месяцев покинула топ-6, пропустив вперед Каролин Гарсию и Петру Квитову.
Остальные представительницы Украины в топ-100 не смогли добиться заметного прогресса, а Даяна Ястремская и Ангелина Калинина на несколько шагов приблизились к сотне сильнейших.
Симона Халеп за счет победы в Монреале упрочила свое лидерство в мировом рейтинге и стала первой участницей Итогового турнира. Финалистка «Rogers Cup» Слоан Стивенс перед защитой титула на US Open закрепилась в топ-3.
Читайте также: Рейтинг WTA: Свитолина покинула топ-4
Рейтинг WTA. 13 августа 2018 года
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6135
3 (3). Слоан Стивенс (США) – 5727
4 (4). Анжелик Кербер (Германия) – 5255
5 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4680
6 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4550
7 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4470
8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4395
9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4345
10 (10). Юлия Гергес (Германия) - 3905
…
44 (45). Леся Цуренко (Украина) – 1255
86 (86). Екатерина Бондаренко (Украина) – 777
90 (89). Екатерина Козлова (Украина) – 749
103 (104). Даяна Ястремская (Украина) – 609
131 (131). Марта Костюк (Украина) – 471
135 (139). Ангелина Калинина (Украина) – 454
На прошлой неделе Свитолина в Монреале не смогла защитить 900 очков за прошлогоднюю победу в Торонто, что стоило Элине падения на седьмую строку. Первая ракетка Украины впервые за 15 месяцев покинула топ-6, пропустив вперед Каролин Гарсию и Петру Квитову.
Остальные представительницы Украины в топ-100 не смогли добиться заметного прогресса, а Даяна Ястремская и Ангелина Калинина на несколько шагов приблизились к сотне сильнейших.
Симона Халеп за счет победы в Монреале упрочила свое лидерство в мировом рейтинге и стала первой участницей Итогового турнира. Финалистка «Rogers Cup» Слоан Стивенс перед защитой титула на US Open закрепилась в топ-3.
Читайте также: Рейтинг WTA: Свитолина покинула топ-4
Рейтинг WTA. 13 августа 2018 года
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6135
3 (3). Слоан Стивенс (США) – 5727
4 (4). Анжелик Кербер (Германия) – 5255
5 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4680
6 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4550
7 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4470
8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4395
9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4345
10 (10). Юлия Гергес (Германия) - 3905
…
44 (45). Леся Цуренко (Украина) – 1255
86 (86). Екатерина Бондаренко (Украина) – 777
90 (89). Екатерина Козлова (Украина) – 749
103 (104). Даяна Ястремская (Украина) – 609
131 (131). Марта Костюк (Украина) – 471
135 (139). Ангелина Калинина (Украина) – 454
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