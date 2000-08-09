Свитолина впервые за год покинула топ-6 рейтинга WTA

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На прошлой неделе Свитолина в Монреале не смогла защитить 900 очков за прошлогоднюю победу в Торонто, что стоило Элине падения на седьмую строку. Первая ракетка Украины впервые за 15 месяцев покинула топ-6, пропустив вперед Каролин Гарсию и Петру Квитову.Остальные представительницы Украины в топ-100 не смогли добиться заметного прогресса, а Даяна Ястремская и Ангелина Калинина на несколько шагов приблизились к сотне сильнейших.Симона Халеп за счет победы в Монреале упрочила свое лидерство в мировом рейтинге и стала первой участницей Итогового турнира. Финалистка «Rogers Cup» Слоан Стивенс перед защитой титула на US Open закрепилась в топ-3.1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061 очко2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 61353 (3). Слоан Стивенс (США) – 57274 (4). Анжелик Кербер (Германия) – 52555 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 46806 (8). Петра Квитова (Чехия) - 45507 (5). Элина Свитолина (Украина) – 44708 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 43959 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 434510 (10). Юлия Гергес (Германия) - 390544 (45). Леся Цуренко (Украина) – 125586 (86). Екатерина Бондаренко (Украина) – 77790 (89). Екатерина Козлова (Украина) – 749103 (104). Даяна Ястремская (Украина) – 609131 (131). Марта Костюк (Украина) – 471135 (139). Ангелина Калинина (Украина) – 454