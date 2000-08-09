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Раздел: Спорт  
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«Львов» расторг контракт с бразильским тренером

«Львов» расторг контракт с бразильским тренеромКлуб украинской Премьер-лиги «Львов» прекратил сотрудничество с бразильским специалистом Жилмаром Тадеу да Силвой.

Неожиданная отставка Жилмара произошла по наводке Федерации футбола Украины, уведомившей, что у бразильского тренера нет лицензии необходимой категории, чтобы тренировать клуб Премьер-лиги. Для работы на должности главного тренера клуба элитного дивизиона необходима лицензия категории PRO, в то время как Жилмар обладал лицензией категории А.

ФФУ предоставила «Львову» время до 20 августа, чтобы сделать необходимые изменения в тренерском штабе, но в клубе оперативно решили проблемную ситуацию, сообщив о прекращении сотрудничества с Жилмаром, который сам подал в отставку.

«Руководству не понятно, почему ФФУ и УПЛ не предупредили клуб о невозможности трудоустройства Жилмара на пост главного тренера еще в межсезонье.

То, что произошло сейчас, является полной неожиданностью для нас, но речь идет о репутации клуба. Мы не собираемся нарушать регламентные нормы ФФУ и УПЛ. Поэтому было принято такое непростое управленческое решение.

Руководство клуба в оперативном порядке искать исполняющего обязанности главного тренера команды», - цитирует официальный сайт «Львова»
генерального директора клуба Андрея Панькива.

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Под руководством Жилмара «Львов» в четырех стартовых матчах Премьер-лиги набрал 7 очков. В 5-м туре экс-«Верес» сыграет с «Шахтером».
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 Теги: чемпионат Украины, Львов, Жилмар

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Сегодня, 18:15 » Автор: Иван Мартынов
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