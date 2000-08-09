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Виталий Кличко и Льюис в реванше сыграют в шахматы
Два бывших чемпиона мира в супертяжелом весе Виталий Кличко и Леннокс Льюис определились с форматом выставочного реванша в Киеве.
Повторная встреча Кличко-старшего и Льюиса состоится в октябре 2018 года в рамках 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) в Киеве.
«Мужским разговором двух джентльменов при помощи жестов» оказалась шахматная партия. Об этом Льюис заявил в комментарии британскому изданию «Daily Mail».
«Мы сыграем шахматный матч в боксерском ринге. Слишком уж мы стары нынче, чтобы снова надевать боксерские перчатки. Нам будет интереснее сразиться в остроте ума, чем на кулаках», - сказал Льюис.
Кличко и Льюис впервые встретились 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе в бою за принадлежащие британцу титулы WBC и IBO. Один из самых зрелищных поединков 10-летия завершился поражением украинца техническим нокаутом – побеждая Льюиса по судейским запискам, Виталий Кличко не смог продолжить бой из-за тяжелого рассечения.
Льюис обещал Кличко-старшему реванш, однако те проблемы, с которыми британский чемпион столкнулся в ринге, подтолкнули его к завершению карьеры.
Читайте также: Российский миллиардер хочет вернуть прошлое: перезапуск поединка между Кличко и Льюисом
На 56-м конгрессе WBC в Киеве ожидается вся элита мирового профессионального бокса. Президент организации Маурисио Сулейман подтвердил приезд в столицу Украины легендарных чемпионов Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, ожидается прибытие Риддика Боу, Хулио Сезара Чавеса и других знаковых боксеров современности и недавнего прошлого.
Повторная встреча Кличко-старшего и Льюиса состоится в октябре 2018 года в рамках 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) в Киеве.
«Мужским разговором двух джентльменов при помощи жестов» оказалась шахматная партия. Об этом Льюис заявил в комментарии британскому изданию «Daily Mail».
«Мы сыграем шахматный матч в боксерском ринге. Слишком уж мы стары нынче, чтобы снова надевать боксерские перчатки. Нам будет интереснее сразиться в остроте ума, чем на кулаках», - сказал Льюис.
Кличко и Льюис впервые встретились 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе в бою за принадлежащие британцу титулы WBC и IBO. Один из самых зрелищных поединков 10-летия завершился поражением украинца техническим нокаутом – побеждая Льюиса по судейским запискам, Виталий Кличко не смог продолжить бой из-за тяжелого рассечения.
Льюис обещал Кличко-старшему реванш, однако те проблемы, с которыми британский чемпион столкнулся в ринге, подтолкнули его к завершению карьеры.
Читайте также: Российский миллиардер хочет вернуть прошлое: перезапуск поединка между Кличко и Льюисом
На 56-м конгрессе WBC в Киеве ожидается вся элита мирового профессионального бокса. Президент организации Маурисио Сулейман подтвердил приезд в столицу Украины легендарных чемпионов Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, ожидается прибытие Риддика Боу, Хулио Сезара Чавеса и других знаковых боксеров современности и недавнего прошлого.
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