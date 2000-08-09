ПАОК с украинцами выбил «Спартак» из Лиги Чемпионов

Все пары плей-офф квалификации Лиги Чемпионов

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Греческий ПАОК в ответном матче против «Спартака» удержал минимальное преимущество и выбил москвичей из Лиги Чемпионов. Украинские легионеры ПАОКа Евгений Хачериди и Евгений Шахов вышли на замену во втором тайме и помогли своему клубу в большинстве (за неспортивное поведение у «Спартака» был удален экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано) удержать нулевую ничью.«Астана» украинского специалиста Романа Григорчука повторно проиграла загребскому «Динамо» и вылетела из Лиги Чемпионов. АЕК без травмированного Дмитрия Чигринского обыграл «Селтик» и оказался в шаге от группового этапа.– «Карабах» (Азербайджан) 1:1 (первый матч 1:0)Голы: Иванич, 20 - Мичел, 54«Фенербахче» (Турция) -1:1 (первый матч 0:1)Голы: Потук, 45 - Фернандеш, 26- «Мальме» (Швеция) 0:0 (первый матч 1:1)– «Селтик» (Шотландия) 2:1 (первый матч 1:1)Голы: Гало, 6, Ливая, 50 - Синклэйр, 78– «Астана» (Казахстан) 1:0 (первый матч 2:0)Гол: Гавранович, 74«Шкендия 79» (Македония) –0:1 (первый матч 0:4)Гол: Минамино, 90+2«Спартак Трнава» (Словакия) –1:2 (первый матч (1:1)Гол: Бакош, 6 – Бен, 7, Радоньич, 98«Црвена Звезда» (Сербия) - «Зальцбург» (Австрия)БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Нидерланды)«Янг Бойз» (Швейцария) – «Динамо» Загреб (Хорватия)«Видеотон» (Венгрия) – АЕК (Греция)«Бенфика» (Португалия) – ПАОК (Греция)«Аякс» (Нидерланды) –