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ПАОК с украинцами выбил «Спартак» из Лиги Чемпионов

ПАОК с украинцами выбил «Спартак» из Лиги ЧемпионовОпределились все участники плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.

Греческий ПАОК в ответном матче против «Спартака» удержал минимальное преимущество и выбил москвичей из Лиги Чемпионов. Украинские легионеры ПАОКа Евгений Хачериди и Евгений Шахов вышли на замену во втором тайме и помогли своему клубу в большинстве (за неспортивное поведение у «Спартака» был удален экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано) удержать нулевую ничью.

«Астана» украинского специалиста Романа Григорчука повторно проиграла загребскому «Динамо» и вылетела из Лиги Чемпионов. АЕК без травмированного Дмитрия Чигринского обыграл «Селтик» и оказался в шаге от группового этапа.

Результаты ответных матчей третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов:

БАТЭ (Беларусь) – «Карабах» (Азербайджан) 1:1 (первый матч 1:0)
Голы: Иванич, 20 - Мичел, 54

«Фенербахче» (Турция) - «Бенфика» (Португалия) 1:1 (первый матч 0:1)
Голы: Потук, 45 - Фернандеш, 26

«Видеотон» (Венгрия) - «Мальме» (Швеция) 0:0 (первый матч 1:1)

АЕК (Греция) – «Селтик» (Шотландия) 2:1 (первый матч 1:1)
Голы: Гало, 6, Ливая, 50 - Синклэйр, 78

«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Астана» (Казахстан) 1:0 (первый матч 2:0)
Гол: Гавранович, 74

«Шкендия 79» (Македония) – «Зальцбург» (Австрия) 0:1 (первый матч 0:4)
Гол: Минамино, 90+2

«Спартак Трнава» (Словакия) – «Црвена Звезда» (Сербия) 1:2 (первый матч (1:1)
Гол: Бакош, 6 – Бен, 7, Радоньич, 98

Читайте также: Лига Чемпионов: ПАОК выбил «Базель», успехи «Аякса» и «Астаны»

Все пары плей-офф квалификации Лиги Чемпионов

Путь чемпионов

«Црвена Звезда» (Сербия) - «Зальцбург» (Австрия)
БАТЭ (Беларусь) – ПСВ (Нидерланды)
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Видеотон» (Венгрия) – АЕК (Греция)

Путь представителей лиг

«Бенфика» (Португалия) – ПАОК (Греция)
«Аякс» (Нидерланды) – «Динамо» Киев (Украина)
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 Теги: Лига Чемпионов, ПАОК, Спартак

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Сегодня, 00:55 » Автор: Иван Мартынов
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