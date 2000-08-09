Раздел: Спорт
Украинец Малиновский продлил контракт с «Генком»
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подписал новый контракт с бельгийским «Генком».
Малиновский в пяти стартовых матчах сезона забил пять голов и отдал две результативных передачи, чем привлек внимание клубов из топ-чемпионатов Европы. Так, предложение по Малиновскому делала испанская «Сельта», однако «Генк» за 7 миллионов евро не согласился продать своего ключевого полузащитника.
Украинец решил не форсировать переход на новый уровень и подписал с «Генком» новый контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Срок предыдущего соглашения Малиновского с бельгийским клубом истекал через три года.
«На данный момент я хочу прогрессировать вместе с «Генком». Сейчас у нас столько матчей, что стараюсь только на этом и концентрироваться. На подготовке, на игре, на восстановлении».
У меня с клубом хорошие отношения, и я уважаю каждое его решение. Будет еще какое-то предложение, мы все обсудим
Нельзя говорить и думать, что я перерос уровень Генка. Конечно, мне хочется себя попробовать где-то еще, но загадывать я не хочу. Нужно здесь чего-то сначала добиться. В чемпионате Бельгии очень хороший уровень», - приводит слова Малиновского «Команда №1».
Читайте также: Украинец Малиновский мог перейти в «Сельту»
Руслан Малиновский перешел в «Генк» из «Шахтера» в январе 2016 года. В 89 матчах украинец забил 19 голов и отдал 18 ассистов.
Малиновский в пяти стартовых матчах сезона забил пять голов и отдал две результативных передачи, чем привлек внимание клубов из топ-чемпионатов Европы. Так, предложение по Малиновскому делала испанская «Сельта», однако «Генк» за 7 миллионов евро не согласился продать своего ключевого полузащитника.
Украинец решил не форсировать переход на новый уровень и подписал с «Генком» новый контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Срок предыдущего соглашения Малиновского с бельгийским клубом истекал через три года.
«На данный момент я хочу прогрессировать вместе с «Генком». Сейчас у нас столько матчей, что стараюсь только на этом и концентрироваться. На подготовке, на игре, на восстановлении».
У меня с клубом хорошие отношения, и я уважаю каждое его решение. Будет еще какое-то предложение, мы все обсудим
Нельзя говорить и думать, что я перерос уровень Генка. Конечно, мне хочется себя попробовать где-то еще, но загадывать я не хочу. Нужно здесь чего-то сначала добиться. В чемпионате Бельгии очень хороший уровень», - приводит слова Малиновского «Команда №1».
Читайте также: Украинец Малиновский мог перейти в «Сельту»
Руслан Малиновский перешел в «Генк» из «Шахтера» в январе 2016 года. В 89 матчах украинец забил 19 голов и отдал 18 ассистов.
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